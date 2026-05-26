Florentino Pérez pide calma al Real Madrid y recuerda el caso Plus Ultra

El ex presidente del Real Madrid ha hecho un llamado a la calma en el equipo después de una serie de derrotas consecutivas. También ha recordado el caso Plus Ultra y ha negado cualquier implicación en la trama.

El ex presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , ha hecho un llamado a la calma en el equipo después de una serie de derrotas consecutivas.

En una entrevista reciente, Pérez señaló que es muy pronto en la temporada y que no deben mirar la clasificación, sino fijarse en el rendimiento de los jugadores. También ha hecho un recordatorio sobre el caso Plus Ultra, en el que se le acusó de cometer un error en la gestión de la aerolínea.

Sin embargo, Pérez ha negado cualquier implicación y ha definido como ridículo que se apunte a su casa como epicentro de la trama. En otro tema, la Comisión del 1% ha abierto un expediente sancionador contra las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi por operar sin licencia.

Además, el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez el 9 de junio para una audiencia previa al juicio y le ha advertido de que si no acude podrá ser conducida por la fuerza pública. Por otro lado, el caso de Dinamita Montilla, conocido como 'El asesino en serie de TikTok', ha vuelto a la luz después de que se descubriera que había disparado a un joven para robarle





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