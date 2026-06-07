Florentino Pérez lidera en las elecciones del Real Madrid con alta participación

Los socios del Real Madrid acudieron a las urnas en Valdebebas para elegir presidente. Florentino Pérez, favorito según los sondeos, busca la reelección frente a Enrique Riquelme. La participación fue histórica, superando cifras de 2006.

Los socios del Real Madrid estaban llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco.

La votación se celebró en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde se instalaron las mesas electorales. Florentino Pérez, actual presidente y candidato a la reelección, y Enrique Riquelme, aspirante a sucederle, ejercieron su derecho al voto. Tras el cierre de urnas a las 20:00 horas, comenzó el recuento de votos, cuyos resultados finales se esperaban en torno a las 22:00 o 22:30 horas.

La participación fue histórica: a las 13:00 ya habían votado 12.651 socios (16,82% del censo), superando ampliamente las cifras de las elecciones de 2006, cuando a la misma hora solo había votado el 11,29%. El récord de participación en unas elecciones del Real Madrid es de 33.116 votantes, establecido en el año 2000, pero se esperaba que esta ocasión lo superara.

Florentino Pérez, quien llegó a la votación con el cariño de muchos socios, había anunciado fichajes para la próxima temporada si resultaba reelegido: el central Konaté, el lateral Dumfries y el técnico José Mourinho para el banquillo. Además, prometió realizar el martes una oferta de 150 millones de euros por una estrella de la Champions League.

Por su parte, Enrique Riquelme presentó una campaña basada en promesas de cambio y transparencia, aunque las encuestas a pie de urna le daban una desventaja considerable. Los sondeos, realizados sin considerar el voto por correo, indicaban que Florentino Pérez obtendría más del 65% de los votos, lo que le permitiría continuar al frente del club hasta 2030.

Ambos candidatos se mostraron optimistas: Riquelme declaró que era un gran día independientemente del resultado, mientras que Pérez afirmó que el Real Madrid había ganado hoy. La jornada electoral transcurrió con normalidad, a pesar de factores externos como la visita del Papa León XIV, las dificultades de circulación en la capital, las altas temperaturas y la multitud de eventos concurrentes, como el concierto de Bad Bunny.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, acudió a votar y fue abordado por algunos socios que quisieron conversar con él. La candidatura de Florentino Pérez publicó un vídeo emotivo con el lema Va por ti, Real Madrid para reforzar el apoyo. Pasadas las 16:30, aún quedaba tiempo para votar, y se esperaba que la participación final superara todos los récords.

Estas elecciones son las cuartas en 31 años con más de un candidato y las terceras en las que concurre Florentino Pérez desde que ganó las de 2000. La expectativa era máxima, y los primeros datos oficiales fiables se esperaban después de la verificación de votos. Al cierre de esta edición, aún no se habían anunciado los resultados definitivos, pero todo apuntaba a una contundente victoria de Florentino Pérez





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Elecciones Florentino Pérez Presidencia Votación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Florentino Pérez: 'Es un orgullo que el Papa sea del Real Madrid'Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, dio este sábado la "bienvenida" a España al Papa y declaró que para todos los...

Read more »

Florentino Pérez: 'Es un orgullo que el Papa sea del Real Madrid'Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, dio este sábado la "bienvenida" a España al Papa y declaró que para todos los...

Read more »

Florentino Pérez y Enrique Riquelme se enfrentan en las urnas por la presidencia del Real MadridEs la primera jornada electoral que acoge Valdebebas en 20 años.

Read more »

Elecciones en el Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme compiten por la presidenciaLos socios del Real Madrid votan para elegir nuevo presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, con propuestas que incluyen fichajes de estrellas como Haaland y técnicos como Mourinho o Klopp. Es la primera elección en veinte años, con familias divididas y encuestas que favorecen a Pérez.

Read more »