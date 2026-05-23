Florentino Pérez espera que impulsando Real Madrid a celebrar elecciones en un plazo corto de tiempo.

Enrique Riquelme Vives ha presentado una candidatura en la Junta Electoral haciendo que el Real Madrid continúe siendo de los socios y Florentino Pérez como entrenador. Riquelme ha entregado la documentación y preaval bancario asegurando haber el aval económico requerido, permitiendo la presentación a las elecciones.

Florentino Pérez espera que'' Real Madrid siga siendo de los socios''" y otra candidatura presentada por Enrique Riquelme, ha cumplido la última parte del trámite establecido.

En caso que la Junta Electoral apruebe este proyecto, se celebrarán elecciones incluyendo más de un candidato para Real Madrid. Enrique Riquelme entregó la documentación y el preaval bancario del aval bancario que demuestra la disponibilidad de la garantía económica exigida. Se promoverá un aval colateralizado por garantías bancarias en defensa de sus activos personales que le permitan presentarse a las elecciones del Real Madrid.

Riquelme ha declarado en la semana pasada que tenía un respaldo financiero y ha confirmado que cumple con todos los requisitos





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