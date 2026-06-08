Florentino Pérez consiguió la reelección en las elecciones del Real Madrid con el 65% de los sufragios, superando a Enrique Riquelme, que logró el 35%. El resultado, que se comunicó con varias horas de retraso, asegura a Pérez su sexto mandato consecutivo, extendiendo su liderazgo hasta 2030. La candidatura de Riquelme supuso la primera oposición en dos décadas, pero no logró imponerse al actual presidente, quien anunció que impugnaría ciertos aspectos del recuento. Este proceso electoral, celebrado en Valdebebas, ha estado envuelto en polémica por el retraso en la publicación de datos y por el tono agresivo de la campaña, en la que Pérez tachó a su rival de representar la "época más siniestra" del club. La victoria de Pérez consolida su posición como máximo dirigente del club merengue y avala la continuidad del proyecto deportivo liderado por el entrenador portugués, así como la finalización de las obras del Santiago Bernabéu. La participación superó los 33.500 socios, en una jornada que históricamente ha sido la más reñida en veinte años, aunque la diferencia final fue amplia. El nuevo mandato hasta 2030 marca un hito en la trayectoria de Pérez, que podría superar los veinte años en el cargo si completa este periodo. La oposición, por su parte, ha prometido seguir ejerciendo control sobre la gestión del club y estudiar posibles recursos legales, pero el triunfo de Pérez parece firme. El Real Madrid afronta así una nueva etapa bajo el mismo liderazgo, conObjetivos claros en lo deportivo y en lo institucional, mientras la afición y los medios analizan las implicaciones de este resultado para el futuro del equipo.

Florentino Pérez resultó reelegido presidente del Real Madrid con el 65% de los votos en las elecciones celebradas el pasado domingo. El máximo mandatario del club logró 21.721 papeletas a su favor, mientras que su único rival, Enrique Riquelme , obtuvo 11.814 votos, lo que supone el 35% del total, según datos oficiales de la Junta Electoral .

Los resultados se hicieron públicos pasadas las dos de la madrugada, más de cuatro horas después del cierre de las urnas, que permanecieron abiertas desde las 09:00 hasta las 20:00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Con esta victoria, Pérez asegura su sexto mandato consecutivo en su segunda etapa al frente del club, extendiendo su liderazgo hasta 2030, ya que su quinto ciclo terminaba en 2029 pero este nuevo triunfo permite prorrogar su mandato un año más.

Este mandato se produce tras una campaña marcada por la inesperada oposición de Riquelme, ya que Pérez regresó a la presidencia en 2009 y desde entonces había sido reelegido sin rivales hasta que decidió adelantar estas elecciones. Durante la campaña, Pérez defendió que la presidencia "no se improvisa" y calificó la candidatura de Riquelme como representante de "la época más siniestra" del club, en un discurso duro frente al empresario alicantino.

Tras conocerse los resultados, Pérez anunció que impugnaría la decisión de la Junta Electoral de computar ciertos votos para redondear los resultados, aunque su ventaja era ya clara. La junta electoral había validado previamente la candidatura de Riquelme, lo que supuso la primera oposición en veinte años en una elección a la presidencia del Real Madrid. El proyecto deportivo del club continuará bajo la dirección del técnico portugués, aunque no se especifica su nombre en el texto original.

La participación total alcanzó las 33.535 votos, en un proceso que ha estado rodeado de polémica por el retraso en la publicación de resultados y por los anuncios de impugnación, aunque el triunfo de Pérez fue amplio y sin riesgo de sorpresa. La victoria consolida a Pérez como el dirigente más longevo en la historia reciente del club, iniciando una nueva etapa que se esperadefina decisiones clave en el ámbito deportivo y de infraestructuras, como la remodelación del Santiago Bernabéu.

La candidatura de Riquelme, respaldada por un grupo de socios críticos, no logró desbancar al actual presidente, a pesar de capitalizar el descontento de una minoría de socios que pedía renovación. Elogios y críticas se han sucedido entre ambos bandos durante la campaña, con intercambios de acusaciones sobre la gestión pasada y el futuro del club.

Pérez, que también preside la constructora ACS, mantiene así su influencia en el fútbol mundial y en la ciudad de Madrid, mientras el club mira hacia nuevos retos deportivos bajo su mando. Este resultado cierra un proceso electoral inédito en las últimas décadas por la presencia de un rival, aunque la abrumadora mayoría otorgada a Pérez refleja el apoyo mayoritario de la masa social del Real Madrid a la gestión realizada en los últimos años.

La próxima asamblea de socios deberá refrendar los nuevos estatutos y los planes del presidente para los próximos años, que incluyen la continuidad del proyecto deportivo y la finalización de las obras del estadio. La oposición, liderada por Riquelme, ya ha anunciado que seguirá vigilando la labor del consejo y podría presentar recursos legales sobre某些 aspectos del proceso electoral, aunque el resultado-final parece irreversible.

En cualquier caso, el club afronta una nueva era bajo el mismo liderazgo, con la vista puesta en mantener sudominio en España y Europa, y en culminar proyectos de infraestructura que trasformarán el club. La figura de Pérez, tan admirada como criticada, continúa siendo central en el destino del Real Madrid, y este sexto mandato hasta 2030 marcará un hito en la historia institucional del equipo.

El texto original presentaba repeticiones y fragmentos desconectados, por lo que se ha reescrito para ofrecer un relato coherente y completo





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