Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid, ha sido un hombre profundamente comprometido con el club y su juego. Su enfoque estratégico en los últimos 20 años ha llevado al Real Madrid a una posición spesial y preeminent en el panorama del fútbol global, con un equipo potente y atlético, una nueva estrategía de fichajes y una presencia fuerte en el mundo de la tecnología y los medios de comunicación. No ha estado exento de desafíos y críticas en su mandato, especialmente en torno al Caso Negreira y a la prensa. Su manejo de la administración del Real Madrid ha sido cuestionado por algunas voces dentro y fuera de la institución por su enfoque personalista y autocrítico. La crítica periodística ha sido una constante en su mandato, y a menudo ha respondido a ello con tácticas como la 'campaña organizada' y la desacreditación coercitiva.

Florentino Pérez ha sido, desde el año 2000 en que llegó al Real Madrid , el presidente más exitoso de la historia del club. Su enfoque hacia la internacionalización, el poder y la influencia ha llevado al Santiago Bernabéu a cubrir no solo de estadio sino también de centro de relaciones institucionales.

Desde sus inicios, Florentino ha tejido una red de conexiones empresariales, financieras, mediáticas y políticas que amplificaron su imagen como empresario y líder en el mundo del fútbol. Además de los logros deportivos, Florentino también ha enfrentado desafíos en su gestión, especialmente en torno al Caso Negreira y a la crítica periodística. La presión y el miedo a la crítica personal han llevado a Florentino a utilizar tácticas como la 'campaña organizada' y la desacreditación de la prensa para defenderse





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