Florentino Pérez defiende su presidencia y carga contra la prensa durante rueda de prensa en Valdebebas

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, convocó elecciones a la presidencia del club y defendió su gestión durante una rueda de prensa de emergencia en Valdebebas. atacó a la prensa por los ataques y críticas que han recibido hacerte y cargó contra clubes como el FC Barcelona, al mencionar que promueve que los niños de Africa puedan ver el fútbol gratis y que la justicia del fútbol español debe aclararse

La rueda de prensa de emergencia de Florentino Pérez en Valdebebas este martes Servió al dirigente del Real Madrid para convocar elecciones a la presidencia del club y defenderse de los supuestos ataques de una prensa que busca acabar con el Real Madrid .

Durante su declaración, ha dejado verdaderas joyas que quedarán en el recuerdo. Me da vergüenza decirlo pero me han elegido el mejor presidente de la historia. De todos los clubes, aseguró Florentino Pérez durante su comparecencia.

Además, no iba a dimitir y convocará elecciones en los próximos días para que los madridistas elijan a su próximo presidente. El presidente blanco quiso defenderse de los ataques que circulan en redes sociales y por parte de la prensa resaltando que es el entrenador del Real Madrid con más títulos de la historia, con 37 en fútbol y 29 en baloncesto.

Al ser preguntado por el técnico portugués José Mourinho, aseguró que está centrado en ‘arreglar que el Madrid sea de sus socios’ y que no estaba en ese momento. Además, cargó contra el FC Barcelona y el famoso ‘Caso Negreira’ en el que apuntó que el ‘mayor escándalo’ del fútbol español debe ser esclarecido. Para ello, se encuentra realizando un informe que presentará a la UEFA.

También cargó contra los árbitros, affirmando que ‘es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga’ y que ‘que los niños de Africa puedan ver el fútbol gratis, al Madrid





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