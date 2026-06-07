Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid hasta 2030 tras vencer en unas elecciones históricas

Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid hasta 2030, después de imponerse a Enrique Riquelme en los comicios más reñidos desde 2006. Con cerca del 66% de los votos, el mandatario blanco inicia un nuevo ciclo con el objetivo de recuperar el liderazgo deportivo europeo, manteniendo la solidez económica y abordando reformas estructurales en el club.

Los sondeos dan a Florentino Pérez la presidencia: seguirá al frente del Real Madrid hasta 2030 tras imponerse a Enrique Riquelme. En unas elecciones históricas, las primeras con competencia real desde 2006, el dirigente madrileño habría obtenido el 65.95% de los votos frente al 34.05% del presidente ejecutivo de Grupo Cox.

Este resultado consolida un proyecto que ha convertido al club blanco en la entidad futbolística más valiosa del mundo, pero que ahora afronta el reto de recuperar el liderazgo deportivo europeo tras dos temporadas sin grandes títulos. La victoria de Pérez, quien lleva más de dos décadas en el cargo, se produce en un contexto de transformación del fútbol mundial, donde el Real Madrid destaca por su solidez económica y su capacidad de innovación.

Según la consultora KPMG, el club es el único español que ha mantenido un resultado neto positivo de manera consistente desde la 2013-14, y ha mostrado uno de los crecimientos de valor empresarial más incipientes del fútbol europeo. A pesar de los dos últimos años sin títulos importantes, el club ha sabido mantener su posición financiera y su marca global.

El proceso electoral no estuvo exento de polémica: se anularon 400 votos por correo vinculados a Florentino Pérez, según la candidatura de Enrique Riquelme, alegando que los sobres presentaban irregularidades. Sin embargo, estos incidentes no afectaron el resultado final. Pérez ha prometido seguir trabajando para poner orden en una plantilla galáctica que necesita priorizar sus objetivos deportivos e interpersonales.

Además, el club avanza en proyectos de innovación, como ofrecer la experiencia del Santiago Bernabéu en realidad virtual a socios y aficionados en cualquier parte del mundo. Se habla también de posibles cambios en la estructura societaria, vinculados a los activos comerciales, que podrían separar la propiedad de los socios de nuevas entidades, aunque la actividad deportiva y los órganos de gobierno se mantendrían.

Este nuevo mandato hasta 2030 implicará una profunda renovación de la plantilla, la búsqueda de títulos y la consolidación de una transición generacional, todo ello en medio de la competencia intensa de la UEFA Champions League y de una Liga donde el dominio del Real Madrid es una constante histórica. El reto es claro: volver a la cima deportiva sin perder la estabilidad económica que tanto ha costado construir





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