Florentino Pérez celebra una victoria electoral histórica en el club, agradeciendo a los socios y destacando la transparencia. El candidato derrotado le felicita. Simultáneamente, un evento masivo del papa en Cibeles, una anotación que involucra al entorno de Pedro Sánchez, el trágico caso de Lyhanna en Francia y la irrepetible etapa de Homo Zapping acaparan la actualidad.

El candidato Florentino Pérez ha logrado una victoria histórica en las elecciones del club, consolidando su liderazgo tras una intensa campaña electoral. En su sede electoral, el mensaje de celebración reflejaba la alegría por unos resultados que, según confirmó, incluyeron el triunfo en todas las mesas electorales.

Pérez agradeció el apoyo de los socios y destacó la transparencia de su gestión, al no recurrir a impugnaciones de votos a pesar de las oportunidades que, en su opinión, podrían haber mejorado los resultados. Subrayó que dieron un ejemplo de democracia y apuntó a problemas relacionados con los votos impugnados por la candidatura de Riquelme.

El dirigente enfatizó su compromiso de seguir construyendo un club líder a nivel mundial, contando con los mejores jugadores y entrenadores, y expresó su intención de atender las preocupaciones de los socios que no le votaron. Por su parte, el candidato derrotado reconoció la victoria de Florentino y felicitó al vencedor, mostrando una actitud positiva pese al resultado.

En otros ámbitos, un multitudinario evento religioso con el papa León XVI en Cibeles reunió a más de un millón de fieles, destacando como el acto más concurrido de su gira. Mientras tanto, una anotación en los cuadernos de Leire Díez podría apuntar a una posible estrategia legal relacionada con el hermano de Pedro Sánchez.

Por último, el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años desaparecida, ha conmocionado a Francia y ha puesto de manifiesto graves fallos en el sistema judicial del país. Además, el fenómeno Homo Zapping, que creó la llamada 'Santísima Trinidad' de la comedia, es recordado como algo irrepetible en la actualidad





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