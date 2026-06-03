El presidente del Real Madrid ha confirmado a través de su cuenta de redes sociales que José Mourinho volverá al banquillo del club. La decisión de Florentino Pérez de mantenerse en el cargo ha sentado las bases de un equipo que hizo historia apenas un año después, al levantar la Décima y dar paso a un histórico periodo de seis Champions en diez años.

El presidente del Real Madrid ha confirmado a través de su cuenta de redes sociales que si Florentino Pérez sigue en el palco del Santiago Bernabéu, José Mourinho volverá al banquillo del club.

La noticia ha sido recibida con sorpresa por muchos aficionados, ya que Mourinho dejó el club hace 13 años. Sin embargo, la decisión de Florentino Pérez de mantenerse en el cargo ha sentado las bases de un equipo que hizo historia apenas un año después, al levantar la Décima y dar paso a un histórico periodo de seis Champions en diez años.

La Unión de la Democracia Española (UCO) ha señalado que la trama estaba dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez para proteger los intereses del presidente. En otro orden de cosas, el Partido Popular (PP) y Vox han llegado a un acuerdo en Castilla y León, en el que Mañueco le da a la ultraderecha la vicepresidencia, tres consejerías e incluye la prioridad nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desoye las peticiones de elecciones anticipadas y ha anunciado que va a iniciar los trámites para los presupuestos de 2027. En lo referente a la situación climática, la ausencia de viento ha favorecido la extinción del incendio forestal de Los Garres en Murcia, que se encuentra ya sin llama activa.

En la ciudad de Valencia, los profesores han pasado su segunda noche de acampada en la Plaza de la Virgen dentro de la huelga indefinida. La situación es tensa en la ciudad y se espera que la situación se resuelva pronto. En definitiva, la situación en el Real Madrid, la política en Castilla y León y la situación climática en Murcia son los temas que han estado en el centro de la atención en los últimos días





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