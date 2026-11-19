La actriz Florence Pugh aclara rumores sobre su apariencia, rechazando uso de Ozempic o cirugía. Destaca enfoque en musculación y bienestar tras crítica a estándares estéticos.

La actriz británica Florence Pugh desmintió categoricamente los rumores sobre su transformación física, asegurando que no ha utilizado medicamentos para bajar de peso ni ha realizado intervenciones quirúrgicas. La star compartió un mensaje en Instagram tras su aparición en los Gobernadores Awards, donde afirmó que nunca ha recurrido a cirugías faciales ni al uso de Ozempic. La celebridad expresó estar perturbada por la atención excesiva que ha recibido su cuerpo recientemente, señalando que estas especulaciones la han generado un fuerte estrés emocional.

Mensaje Directo Sobre su Transformación Física

En su publicación, Florence Pugh declaró que nunca ha usado Ozempic y que jamás se ha sometido a ninguna cirugía facial, incluso bromeando sobre su propia nariz. La actriz enfatizó que ha tenido la oportunidad de descansar, dormir, hacer ejercicio y comer de manera regular y saludable, procesos que contribuyeron a su cambio visual actual. Pugh aclaró que perder peso no era su objetivo principal y que en realidad solo perdió un kilo, priorizando siempre el desarrollo de masa muscular. Para ella y su entrenador, la fortaleza física y la capacidad de levantar cargas son los verdaderos indicadores de su estado actual.

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Estrategia de Entrenamiento y Fortalecimiento

Florence Pugh detalló que su enfoque se centra en ganar músculo y fuerza, destacando como logro actual poder realizar seis flexiones de brazos en la barra y levantar 110 kg. La actriz británica explicó que le gusta aprovechar cada oportunidad para decirle a alguien que está siendo inapropiado al hacer comentarios sobre su peso. Pugh afirmó que no cambiará su postura ante las críticas, a pesar de que la industria ha sido hostil con ella desde el inicio de su carrera. Recordó que desde el momento en que entró en la actuación fue objeto de burlas por su peso, lo que la ha llevado a sentirse ofendida por la deshumanización constante.

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Apoyo de Expertos Contra el Lookismo

La profesora Heather Widdows de la organización Everyday Lookism respaldó las declaraciones de Florence Pugh sobre la presión social actual. Widdows señaló que los estándares de belleza están cambiando y se vuelven más difíciles de mantener, con ideales globales que imponen exigencias imposibles. La experta en filosofía de la Universidad de Warwick advirtió que avergonzar a las personas por su físico es perjudicial y que normalizar lo extremo daña la salud mental. El apoyo llegó también de figuras como Ashley James, conocida por promover la positividad corporal, quien interactuó positivamente con el mensaje de la actriz.

Acciones Legales y Conciencia Pública

Ante la proliferación de desinformación, Florence Pugh reveló que demandó a varias publicaciones a principios de este año por difamación. Estas ediciones publicaban imágenes generadas por inteligencia artificial que la mostraban recibiendo inyecciones cosméticas, presentándolas como fotografías reales. La actriz pidió a sus seguidores ser conscientes de la realidad detrás de las imágenes y mantener la amabilidad respecto a la apariencia física. A pesar de no activar los comentarios en su publicación, recibió el respaldo de diversas figuras públicas y medios como BBC News Mundo, que destacaron la importancia de su mensaje.