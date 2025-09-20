Flick actualiza el estado de Lamine Yamal y Gavi y anticipa la gala del Balón de Oro

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, evalúa la situación física de Lamine Yamal y Gavi antes del partido contra el Getafe y comenta sobre la gala del Balón de Oro.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick , ha ofrecido una actualización sobre el estado físico de varios jugadores clave de cara al próximo partido contra el Getafe . Flick ha asegurado que la recuperación del delantero Lamine Yamal , que sufre molestias en el pubis, está siendo monitoreada 'día a día' y que el jugador 'necesita más tiempo' para volver a la acción.

Yamal se ha perdido los dos últimos encuentros del equipo, y su regreso aún no tiene una fecha definida, generando expectación entre la afición. Además, el lateral Alejandro Balde, baja en las últimas semanas por una lesión muscular, tampoco estará disponible para el partido, lo que supone un desafío para el entrenador en la conformación de la defensa. Flick ha destacado la importancia de ir 'día a día' con la evolución de las lesiones, mostrando cautela y priorizando la recuperación completa de los futbolistas.\Por otro lado, Flick ha generado incertidumbre respecto a la situación de Pablo Páez Gavira 'Gavi'. El entrenador alemán ha revelado que se tomará una decisión en los próximos días sobre si Gavi deberá someterse a una intervención quirúrgica debido a las molestias que arrastra en la rodilla derecha. El jugador no se entrenó el sábado debido a estas molestias, lo que aumenta la preocupación sobre su estado físico. La posible baja de Gavi sería un duro golpe para el equipo, ya que es un jugador clave en el centro del campo. Flick ha reconocido la importancia de contar con 'piernas frescas' para el partido contra el Getafe, considerando el desgaste físico del equipo en el encuentro de la Liga de Campeones contra el Newcastle (1-2). Por ello, Flick ha enfatizado que 'todos los jugadores son importantes', independientemente de si son titulares o suplentes, y que el objetivo primordial es 'que el equipo tenga éxito'. También se refirió a la importancia de jugadores como Dani Olmo, que podrían tener un papel más relevante en los próximos partidos, y del nuevo fichaje, quien marcó dos goles en el debut en la máxima competición europea, mostrando su confianza en su desempeño y potencial. Flick ha afirmado que continuará 'apretándole y apoyándole' para que siga mejorando.\Fuera del ámbito deportivo, Flick también ha comentado sobre la gala del Balón de Oro que se celebrará en París el lunes, un día después del partido contra el Getafe. El entrenador formará parte de la comitiva azulgrana en la ceremonia, donde Lamine Yamal, Raphael Dias Raphinha, Pedro González 'Pedri' y Robert Lewandowski están nominados a mejor jugador. Flick ha expresado su deseo de ver a Lamine Yamal ganar el Balón de Oro en el futuro, destacando la valía de todos los nominados. Además, ha sido preguntado por el incidente en el que Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tuvo un encontronazo con un aficionado. Flick ha expresado su comprensión hacia el comportamiento de Simeone, aunque ha enfatizado que cada persona reacciona de manera diferente ante situaciones de presión. Ha concluido que se concentra en su propio equipo y en el rendimiento del Barcelona, buscando siempre el éxito colectivo





FC Barcelona Hansi Flick Lamine Yamal Gavi Lesiones Balón De Oro Getafe

