El tenista italiano compartió una anécdota curiosa sobre cómo siempre emplea la misma ducha que Nadal utilizó durante casi dos décadas en el torneo. Además, se habla sobre la directora de la Guardia Civil y el acuerdo entre el PP y Vox en Castilla y León.

El italiano Flavio Cobolli desveló un secreto que le ayudó a clasificarse para las semifinales del segundo Grand Slam del año. El tenista, que sigue siendo una gran referencia en el torneo de tierra batida, compartió una anécdota curiosa sobre cómo siempre emplea la misma ducha que Nadal utilizó durante casi dos décadas en el torneo.

Además, se habla sobre la directora de la Guardia Civil que activó el borrado de los chats de Leire y se reunió con ella tres veces, lo que sugiere que habría ordenado una investigación interna para filtraciones. También se menciona el acuerdo entre el PP y Vox en Castilla y León, así como las ayudas denegadas o ínfimas para quienes perdieron todo por el fuego en la región.

Por último, se habla sobre las elecciones pasadas y los focos que se han centrado en las ayudas a los afectados por el incendio





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