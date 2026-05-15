Flamenco cantaor Matis de Paula succiona en Villanueva de la Serena en acto de terrorismo

Un cantaor flamenco, Matis de Paula, ha sido asesinado por disparos en la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena durante una función, lo que se ha declarado como acto de terrorismo por la Policía Nacional.

Estuvo ms de veinte aos actuando en tablaos de Madrid , donde lleg a actuar con artistas como Pitingo impulso la creacin de la pea flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padreEl cantaor flamenco Matis de Paula, de 52 aos, ha muerto este viernes en Villanueva de la Serena como consecuencia de disparos por arma de fuego en la Plaza Rafael Alberti de la localidad.

El suceso se produjo pasadas las tres de la tarde y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Polica Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Polica Local. De Paula era natural de Villanueva y tuvo una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco.

Matis de Paula estuvo ms de veinte aos actuando en tablaos de Madrid, donde lleg a actuar con artistas como Pitingo, y regres a su ciudad natal, donde impulso la creacin de la pea flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que tambi n daba clases. Sus hermanos, Diego de Paula, guitarrista, y Sandra Fndez, bailo ra, tambi n estn vinculados a este arte.

La Polcia Nacional se ha hecho cargo de la investigacin para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento, aunque s si ha habido un intercambio de disparos





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