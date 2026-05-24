Fjord wins Cannes Palme d'Or, Mungiu hails risks

Cristian Mungiu's 'Fjord' won the 2022 Cannes Palme d'Or for Best Film, and its director praised the risk of raising awareness of society's perils and promoting tolerance, inclusion, empathy, and defying intolerance.

Cannes , Francia - * Fjord *, de Cristian Mungiu y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan , ganó la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes , en el que Mungiu recibió la segunda Palma de Oro en su carrera mientras presidía el jurado Park Chan-wook.

*Fjord* relata el periplo judicial de una pareja rumano-noruega interpretada por Reinsve y Stan, que emigran a Noruega y viven en un pueblo al final de un fiordo, donde crean amistad con sus vecinos y pierden la custodia de sus hijos por sospechas de malos tratos. Cristian Mungiu valoró el riesgo de hablar sobre los peligros a la sociedad y la importancia de contar historias que la gente no se atreve a contar en público.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, nominados en la categoría de Mejor Dirección con *La bola negra*, ganaron el premio de ex aequo. Los españoles Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen estuvieron también en la competencia, pero no ganaron ningún premio.





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