Fitch mantiene la calificación A con perspectiva estable para España, pero su responsable de rating soberano señala la productividad, el margen fiscal y las pensiones como retos para el próximo Gobierno.

La agencia de calificación crediticia Fitch mantiene la nota A para España, con perspectiva estable, la misma calificación que otorgó en septiembre de 2025. Federico Barriga, responsable de rating soberano de Fitch para Europa Occidental, expuso esta valoración durante su paso por Madrid el pasado miércoles, en plena campaña electoral.

Según Barriga, el nuevo Gobierno tendrá que afrontar desafíos como la mejora de la productividad, la elaboración de los Presupuestos y la reforma de las pensiones públicas. Para blindar el rating actual o aspirar a una mejora, el análisis de Fitch apunta a estos tres frentes como prioritarios.

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Fitch mantiene la nota A por el crecimiento español

Fitch mantiene la nota A de España porque, según Federico Barriga, el país crece más del doble que la tasa de Europa y esa dinámica se prolongaría durante los próximos dos años. El responsable de Fitch atribuye este avance al consumo privado, a la inversión y, posiblemente, a un entorno internacional más favorable que el de los últimos años.

Barriga considera que los factores domésticos son positivos, aunque reconoce puntos de incertidumbre que, a su juicio, deben tratarse. El principal es la baja productividad de la economía española, que solo ha mejorado de forma limitada. El empleo ha aumentado, pero lo ha hecho sobre todo por crecimiento laboral y no necesariamente por una mejora de la productividad.

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El siguiente paso, según el analista, es encontrar fórmulas que permitan acelerar la productividad. Barriga señala que una de las grandes cuestiones del momento es si la inteligencia artificial impulsará ese tipo de avance, aunque para él el mayor desafío sigue siendo el entorno internacional. Aun así, subraya que la economía española ha sido muy resiliente y que se encuentra en una posición mucho más sólida que hace unos diez años.

Déficit público de 2,3 % y margen para bajar impuestos

Fitch estima un déficit público en España del 2,3 % este año, una cifra que Barriga califica de relativamente moderada, y considera que el margen para rebajar impuestos sin desequilibrar las cuentas es limitado. El analista explica que el déficit se ha reducido en gran parte gracias al crecimiento económico.

Barriga describe que otros países del sur de Europa, con mayor dinamismo económico, como Italia, Grecia, Chipre o Portugal, han aplicado rebajas fiscales, pero siempre moderadas. Según el responsable de Fitch, estos países buscan incentivar la inversión o aliviar a las clases medias sin alterar mucho el equilibrio fiscal, consciente de que una reforma muy agresiva que eleve el déficit por encima del 3 % puede resultar problemática, sobre todo con las tasas de rendimiento globales al alza.

En el caso de Francia, Barriga sostiene que no es comparable con España, porque en el país vecino los ingresos crecieron menos al no contar con un crecimiento tan fuerte ni una mejora tan marcada del mercado laboral. Para el analista, las políticas de rebajas fiscales no siempre producen el efecto deseado y la correlación entre bajar impuestos y lograr un crecimiento mucho mayor es reducida. Por eso, en España ve algo de flexibilidad para bajar impuestos, pero no muy significativa.

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Pensiones y migración condicionan el futuro económico

Barriga sostiene que la sostenibilidad del sistema público de pensiones no le preocupa a corto plazo, aunque reconoce que es uno de los temas fiscales principales y que requiere la acción de cualquier Gobierno. Según su análisis, el envejecimiento de la población es un desafío común en Europa y las reformas deben activarse ahora para afrontarlo dentro de 10 o 15 años.

El responsable de Fitch señala que la inmigración ha contribuido en gran medida al crecimiento económico de España, aunque no tanto a la mejora de la productividad. En su opinión, sin la aportación migratoria esta cuestión sería mucho más importante en el presente. Un cambio abrupto en la política migratoria sería un riesgo, pero Barriga lo considera contenido. Añade que, en las perspectivas de Fitch, prevé un cambio moderado y que la política migratoria podría sufrir modificaciones importantes según la constelación política que resulte de las elecciones.

Barriga concluye que el reto económico de incentivar la productividad tiene varias aristas, y una de ellas está directamente relacionada con el tipo de migración que recibe España. Para el próximo Gobierno, la combinación de productividad, presupuestos y reforma de pensiones definirá si la calificación A puede consolidarse o avanzar hacia una mejora.