Fiscal de Chihuahua renuncia tras polémica por participación de agentes de la CIA en operativo antidrogas

César Gustavo Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua, presentó su renuncia en medio de la controversia por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en México. La muerte de los agentes y la falta de coordinación con el Gobierno federal han generado tensiones en las relaciones de seguridad entre ambos países.

El fiscal del estado de Chihuahua , César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia este lunes en medio de una creciente controversia por la participación de dos agentes de la CIA estadounidense en un operativo en el norte de México, sin el conocimiento del Gobierno federal.

Los agentes perdieron la vida durante el despliegue, según confirmaron las autoridades mexicanas. En una conferencia de prensa, Jáuregui Moreno reconoció que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto a la presencia de estas personas extranjeras. Aceptó su responsabilidad política y admitió que la misión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de garantizar.

La renuncia del fiscal se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de Chihuahua, liderado por la gobernadora María Eugenia Campos. La polémica se desató tras la muerte de los agentes estadounidenses en un accidente automovilístico hace más de una semana, luego de una operación antidrogas en las remotas montañas de Chihuahua.

Jáuregui destacó que, a pesar de los errores, el operativo logró un hito significativo: la destrucción de uno de los laboratorios de droga más grandes en la historia del país, lo que representa un duro golpe al crimen organizado. Sin embargo, la presencia de los agentes de la CIA sin la debida autorización ha generado un fuerte malestar en las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos.

El Gobierno mexicano informó el sábado que los agentes ingresaron al país con pasaportes diplomáticos y de visitantes, sin contar con la acreditación necesaria para realizar actividades operativas en territorio nacional. Por su parte, la presidenta Sheinbaum manifestó su preocupación por el incidente y esperó que se trate de una excepción, ya que no se cumplieron las leyes sobre la coordinación y cooperación de instituciones extranjeras en el país.

Mientras tanto, la gobernadora Campos fue citada a declarar ante el Senado este martes para aclarar los detalles de la autorización de los agentes. La comisión investigadora creada por Campos trabajará en determinar las responsabilidades en este caso, que ha puesto en evidencia las tensiones en la lucha contra el narcotráfico y la colaboración internacional





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