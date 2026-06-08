Fiscalía solicita la absolución de David Sánchez y denuncia conjeturas del PP y ultras

La fiscal Begoña García Boró pide que se absuelva a David Sánchez, argumentando que la acusación del PP y los colectivos ultras se basa en suposiciones sin pruebas y que no existen indicios de influencias indebidas en su contratación por la Diputación de Badajoz.

La fiscal Begoña García Boró ha solicitado la absolución de David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno, argumentando que las acusaciones formuladas por el Partido Popular y los colectivos ultras se basan en meras conjeturas y en una construcción artificial de supuestas influencias inexistentes.

En su alegato, la representante del Ministerio Público subrayó que los escritos de la acusación popular no detallan ningún acto concreto de presión o de manipulación que hubiese motivado la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017. Ante este vacío, la Fiscalía sostiene que el proceso judicial ha sido utilizado para intentar atribuir a personas indeterminadas, entre ellas el propio Pedro Sánchez, una supuesta responsabilidad que carece de fundamento probatorio.

La fiscal recordó que, en el momento de crear la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dejado el cargo de secretario general del PSOE y, aun cuando se activó el proceso de selección, las primarias que le habrían enfrentado a Susana Díaz todavía no se habían celebrado, por lo que carecía de cualquier poder orgánico o político que pudiera influir en la decisión. Asimismo, señaló que la moción de censura que destituyó al Gobierno de Mariano Rajoy se aprobaría recién un año después, lo que refuerza la ausencia de cualquier vínculo de autoridad entre el presidente del Gobierno y la creación del puesto.

En cuanto al desempeño profesional de David Sánchez, la Fiscalía denunció que no se ha acreditado la falta de méritos ni de capacidades requeridas para el contrato. La fiscal explicó que existen pruebas documentales que demuestran que Sánchez ejerció sus funciones de manera regular: disponía de despacho, asistía a sus obligaciones según lo establecido, mantenía contactos con los directores de los conservatorios y, según los testimonios del secretario general y del interventor de la Diputación, el expediente pasó por sus manos sin que surgiera ninguna sospecha o reparo.

Ambos testigos, funcionarios de la Administración General del Estado, participaron en oposiciones de carácter nacional y, por tanto, gozan de la presunción de imparcialidad y lealtad institucional. La fiscal rechazó los ataques del PP y de los ultras a la credibilidad de estos testigos, argumentando que su condición de funcionarios de carrera excluye cualquier designación arbitraria o parcial y que sus declaraciones deben ser consideradas con plena confianza.

Por último, la representante del Ministerio Público recordó la intervención de Francisco Serrano, delegado de la CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación de Badajoz, quien se opuso a la creación del puesto al considerar que la plaza debería haberse ofertado dentro del ámbito interno de la Administración, y no al público en general. La fiscal subrayó que, tras la oposición de Serrano, no se presentó ninguna alegación, reclamación ni recurso por parte de los demás grupos parlamentarios que integraban el pleno de la Diputación, lo que indica que la decisión de crear la plaza no generó controversia institucional.

En conclusión, la Fiscalía defiende que la acusación se sustenta en conjeturas sin base probatoria y que, por tanto, procede la absolución de David Sánchez, garantizando la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público frente a un proceso que, según la Fiscalía, ha sido manipulado políticamente





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Sánchez Fiscalía Partido Popular Ultras Conservatorios De Música

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El presidente del Gobierno asiste al festival Primavera Sound en BarcelonaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido al festival Primavera Sound en Barcelona, junto a su esposa Begoña Gómez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. A pesar de las recientes informaciones sobre las cloacas del PSOE, Sánchez ha mantenido su agenda y ha negado vínculos con dicha trama.

Read more »

Santo Padre en España: Visitas al Congreso y Encuentros con Sánchez, Obispos y DiócesisEl Santo Padre continúa su viaje apostólico a España este 8 de junio, con la visita al Congreso y los encuentros con Sánchez, los obispos y las diócesis de España. Del 6 al 12 de junio, el país se organiza para acoger la visita del Santo Padre, la primera de un pontífice en 15 años.

Read more »

La letrada de Vox, Marta de Castro, acusa a la Fiscalía de defender a David SánchezLa letrada de Vox, Marta de Castro, ha cargado contra la Fiscalía en su informe final en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, acusándola de defender a David Sánchez de manera 'virulenta'.

Read more »

Nueva normativa fiscal exige cambios en programas de facturaciónLa nueva norma fiscal obliga a revisar los programas de facturación e introduce controles técnicos para evitar alteraciones en los registros de cada operación. Hacienda aclara si pymes y autónomos deberán eliminar su programa antiguo al utilizar Verifactua.

Read more »