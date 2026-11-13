Fiscalía retrasa decisión sobre competencia en caso ático Ayuso

La Fiscalía de Madrid tarda dos meses en responder al juzgado sobre quién investiga la compra del ático por 6,3 millones de euros. El Tribunal de Cuentas rechaza el archivo y avanza con su propia investigación.

La Fiscalía General del Estado mantiene en el limbo la determinación de qué organismo judicial debe investigar la adquisición del inmueble residencial y corporativo. Dos meses después de la solicitud formal, las fuentes oficiales confirman que aún no han remitido el informe requerido por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid.

Retraso fiscal en el caso del ático

La magistrada, que solicitó el pronunciamiento el 3 de septiembre pasado, aguarda hasta la fecha una respuesta definitiva sobre su competencia para indagar en los hechos relacionados con la compra del ático. Este silencio procesal ha generado incertidumbre jurídica sobre el rumbo inmediato de las diligencias penales que afectan a los altos cargos de la administración regional.

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Detalles del procedimiento judicial

El expediente acumula múltiples escritos de personación, incluyendo la denuncia inicial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registrada el 6 de agosto, así como tres presentaciones adicionales de particulares. La jueza ordenó la formación de una pieza separada para la documentación aportada por las formaciones políticas, asegurando que las investigaciones se integren correctamente en el marco legal vigente.

Posiciones de los implicados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, enfrentan los cuestionamientos sobre la operación de 6,3 millones de euros. Inicialmente se afirmó que el inmueble serviría como oficinas, aunque luego se reinterpretó su uso como residencial e institucional para autoridades en visita oficial, según consta en el expediente público de mediados de septiembre.

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Impacto del Tribunal de Cuentas

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas ha dado un paso relevante al rechazar el archivo de las denuncias y designar un delegado instructor. El órgano de control estima que hay indicios de que la inversión de fondos públicos carece de justificación legal, señalando que la salida de dinero no responde a los fines para los que estaba destinada.

Futuras vías legales del caso

A la espera de la ficha fiscal, existen dos escenarios: que el Juzgado de Instrucción 8 asuma la investigación o que los asuntos se eleven a tribunales superiores por razón de la persona y materia. En el caso del consejero, la competencia recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que para la presidenta podría corresponder a la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal.