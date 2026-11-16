Fiscalía remite a Madrid denuncia del PSOE contra OkDiario y PP por Koldo García

La Fiscalía General traslada a la Fiscalía de Madrid la denuncia del PSOE contra el PP, Inda y OkDiario por el pago de la defensa de Koldo García, investigando posibles delitos contra la justicia.

La Fiscalía General del Estado ha ordenado este lunes el traslado de una denuncia penal al ámbito territorial de Madrid. Este acto procesal se centra en las actuaciones del Partido Popular, de su abogado Alfonso Alonso, y de la editora del medio OkDiario.

El escrito original fue presentado por el PSOE ante la Fiscalía General el pasado viernes. El objetivo principal es investigar los pagos realizados para sufragar los costes de la defensa jurídica de Koldo García.

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Fuentes oficiales confirman que, tras examinar los términos del escrito, se ha trasladado el documento mediante oficio a la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta autoridad es competente territorialmente para actuar sobre los hechos denunciados en la capital.

Contexto y mecanismo de los pagos

Koldo García, exasesor ministerial, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 19 años de prisión. La condena fue dictada en el caso conocido como El Escorial. La denuncia busca arrojar luz sobre la financiación externa que permitía su mantenimiento legal.

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El escrito socialista señala que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos graves. Entre ellos se incluyen obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malveración de caudales públicos.

Alegaciones y posiciones de las partes

El exasesor ministerial aseguró que el abogado Alfonso Alonso le ofreció costear su defensa. También afirmó que se le ofrecía un millón de euros si aportaba informaciones relevantes contra el Presidente del Gobierno.

El objetivo de tales informaciónes sería atacar a Pedro Sánchez y a su entorno político. Estas declaraciones constituyen el eje central de la imputación realizada por los socialistas.

Investigación tributaria paralela

El PSOE también ha solicitado a la Agencia Tributaria que investigue los pagos. La petición se centra específicamente en la empresa editora de OkDiario. La fiscalidad de estos fondos es un punto clave de la querella.

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Impacto y próximos pasos procesales

La remisión a la Fiscalía de Madrid marca el inicio de la instrucción territorial. Los fiscales evaluarán la veracidad de las afirmaciones sobre el tráfico de influencias.

Se prevé que el organismo investigue la procedencia de los recursos utilizados. La transparencia en los pagos de la defensa será el foco de la auditoría legal.