Fiscalía Rechaza Suspender Juicio Kitchen y Defiende Validez de Pruebas

La Fiscalía se opone a la suspensión del juicio del caso Kitchen, desestimando las peticiones de las defensas y defendiendo la validez de las pruebas presentadas, incluyendo los audios de Villarejo. Rechaza, además, la reapertura de la causa contra Cospedal y su esposo.

La Fiscalía se mantiene firme en su postura respecto al caso Kitchen, oponiéndose a la suspensión del juicio solicitada por las defensas de los acusados. En su argumentación, la Fiscalía reitera que la Audiencia Nacional es el órgano jurisdiccional competente para juzgar los hechos, desestimando cualquier alegato de indefensión sufrido por los acusados debido a la extensión del secreto de sumario.

El fiscal César de Rivas, representando al Ministerio Público, ha defendido con vehemencia la validez del proceso, destacando la importancia de mantener la continuidad del juicio para esclarecer los hechos relacionados con la operación Kitchen.\El fiscal ha rechazado categóricamente la petición de suspender el juicio para reabrir la causa contra María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, y su esposo, Ignacio López del Hierro. Esta solicitud, presentada por la acusación popular ejercida por el PSOE, buscaba incorporar a Cospedal y a su esposo como acusados en el juicio. La Fiscalía Anticorrupción argumenta que el enjuiciamiento solo puede afectar a aquellos individuos para quienes se acordó la apertura del juicio oral, y que Cospedal y su esposo fueron excluidos por decisión del juez instructor, Manuel García Castellón. La posición de la Fiscalía se basa en la estricta interpretación de los procedimientos legales y en la necesidad de evitar dilaciones innecesarias que puedan perjudicar el curso de la justicia y la pronta resolución del caso.\En cuanto a las alegaciones sobre la vulneración de derechos de los acusados por la prórroga del secreto de sumario, el fiscal de Rivas ha asegurado que no se ha producido indefensión, argumentando que las diligencias de investigación se pudieron practicar una vez que se levantó el secreto sumarial. De esta forma, desestima que los acusados hayan sufrido perjuicios reales y efectivos en su derecho de defensa. En relación a la impugnación de los audios vinculados al excomisario José Manuel Villarejo, presentados por varias defensas durante la primera jornada del juicio, la Fiscalía considera que constituyen una prueba plenamente válida. Según el fiscal, estos audios se obtuvieron sin vulnerar ningún derecho fundamental, y no es exigible a estos archivos las mismas garantías que a los archivos obtenidos en las intervenciones telefónicas. Es importante recordar que el Partido Socialista solicitó la incorporación de tres nuevos audios grabados por Villarejo, que contendrían conversaciones con María Dolores de Cospedal, y que, según la acusación, probarían su participación en la operación Kitchen. El objetivo de la operación era sustraer pruebas de la caja b del Partido Popular, en manos del extesorero Luis Bárcenas. La Fiscalía, al defender la validez de las pruebas y la continuidad del juicio, reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley





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