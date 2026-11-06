Fiscalía pide juicio para Ábalos, Aldama y Rodríguez en trama de influencias

El Ministerio Fiscal solicita abrir juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo Aldama y Jéssica Rodríguez por delitos de cohecho y tráfico de influencias en la causa del antiguo ministro.

El Ministerio Fiscal ha formalizado su solicitud de apertura de juicio oral contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el empresario Koldo Aldama y Jéssica Rodríguez, expareja del político. Esta decisión judicial implica que todas estas figuras serán juzgadas por una serie de cargos penales graves que incluyen tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La petición se extiende además a otras personas vinculadas a la trama, como el comisionista del caso y varios socios de negocio.

Detalles del Proceso Judicial

El expediente incluye una batería de nombres confirmados por fuentes jurídicas que coinciden con quienes no fueron juzgados en la trama de las mascarillas investigada previamente por el Tribunal Supremo. En aquella ocasión, la mayoría de los ahora citados concurrieron como testigos, lo que sugiere una evolución en la percepción de su implicación en los hechos. La Fiscalía ha identificado roles específicos para cada uno de los acusados dentro de esta nueva fase del proceso legal, diferenciando las responsabilidades penales asignadas.

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Posiciones de las Partes Involucradas

José Luis Ábalos y el comisionista enfrentan acusaciones de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Por su parte, Koldo Aldama es acusado específicamente de cohecho y de delitos contra la hacienda pública. Pablo Pardo de Vera figura con una presunta responsabilidad en tráfico de influencias. Jéssica Rodríguez sería juzgada por malversación, siempre y cuando el juez asuma las tesis de la Fiscalía y proceda a la apertura del juicio oral contra todos los imputados en su lista.

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Impacto y Próximos Pasos Legales

La lista negra de la Fiscalía incluye a la exmujer y el hermano de Koldo García, Patricia Úriz y Joseba García respectivamente, así como a varios empresarios socios de Aldama y al guardia civil Rubén Villalba. Este último está vinculado igualmente al antiguo asesor del exministro. Sin embargo, la Fiscalía solicita el archivo para otro de los socios de Aldama, Luis Alberto Escolano, quien intervino en la gestión del alquiler del piso donde vivió la expareja de Ábalos y cuyo alquiler abonó el comisionista.

Es importante destacar que en la lista de personas citadas para juicio no figuran otros altos cargos como el exdirector general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda. Tampoco aparecen el antiguo subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ni el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez. Esta distinción marca claramente quién está bajo investigación directa por la Fiscalía y quién ha sido exonerado de esta etapa del proceso, definiendo el rumbo de las futuras audiencias y sentencias posibles.