Fiscalía pide juicio oral por el incendio de las discotecas de Murcia: 13 muertos y graves responsabilidades

La Fiscalía solicita penas de prisión y cuantiosas indemnizaciones para los siete investigados por el incendio en las discotecas de Murcia que causó la muerte de 13 personas. Se acusa a los implicados de homicidio por imprudencia grave, lesiones y delitos contra los trabajadores, destacando negligencias en seguridad y omisiones importantes en la gestión de los locales.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra los siete investigados por el devastador incendio en dos discotecas de Murcia , tragedia que se cobró la vida de 13 personas el 1 de octubre de 2023. El Ministerio Público, basándose en las evidencias recabadas, considera a los implicados responsables de delitos graves, incluyendo homicidio por imprudencia grave, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Por estos cargos, se solicitan penas que varían considerablemente, oscilando entre ocho años y medio y cuatro años de prisión, dependiendo de la participación y responsabilidad de cada individuo. Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía ha exigido el pago de indemnizaciones significativas para las víctimas y los afectados. Estas indemnizaciones, que ascienden a casi 5,3 millones de euros, buscan compensar los daños sufridos por los familiares de los fallecidos, las personas heridas y los propietarios de los negocios cercanos que sufrieron pérdidas materiales como consecuencia del incendio. La solicitud de la Fiscalía es una respuesta directa a la petición de la jueza de instrucción que ha liderado la investigación del trágico suceso. Tras la investigación, la jueza requirió a las partes que presentaran sus argumentos sobre la apertura del juicio oral, marcando un paso crucial en el proceso judicial para determinar la responsabilidad de los acusados. En su escrito de acusación, detallado y exhaustivo, al que tuvo acceso el medio EL PAÍS, la Fiscalía pide que se sienten en el banquillo de los acusados figuras clave del evento. Entre ellos, Daniel R. R., quien era el gerente de la discoteca Fonda Milagros, el lugar donde perecieron las trece víctimas mortales; Juan I. R. y Marco Andrés M. A., administradores de la discoteca Teatre, donde se originó el incendio, y Eva María M. A., encargada de la misma. Además, el fiscal imputa a Carlos José F. B., el ingeniero responsable del proyecto que dividió la nave industrial en la que se encontraban las discotecas, y a Alfonso G. M., propietario de la máquina de chispas o fuegos fríos que presuntamente causaron el incendio, y Juan Carlos R. R., el DJ que organizó la fiesta temática la fatídica noche. El fiscal argumenta que todos ellos son responsables de múltiples delitos, incluyendo 13 delitos de homicidio por imprudencia grave, considerados de “notoria gravedad” por la elevada cantidad de fallecidos; cinco delitos de lesiones por imprudencia grave; y un delito contra la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores. La investigación ha revelado que las discotecas operaban en una misma nave industrial, modificada en 2017 sin la debida autorización y en incumplimiento de las normativas de seguridad. Esta modificación, según el Ministerio Público, contribuyó de manera significativa a la situación de riesgo y a la rápida propagación del fuego. Se descubrió también que las discotecas estaban abiertas sin licencia, y que el Ayuntamiento de Murcia había ordenado el cese de la actividad y solicitado la regularización de la situación, requerimientos que fueron ignorados. El escrito de acusación, extenso y detallado, de más de 60 páginas, revela una serie de negligencias y omisiones en materia de seguridad. La Fiscalía señala que las discotecas carecían de planes de emergencia y seguridad contra incendios debidamente aprobados, y que la división de la nave se llevó a cabo sin cumplir las medidas de seguridad establecidas por ley, incluyendo aspectos clave como la compartimentación, las salidas de emergencia, los conductos de ventilación, y las cubiertas. La Fiscalía destaca que los trabajadores de las discotecas no recibieron formación en prevención de riesgos laborales, ni en prevención de incendios. Adicionalmente, se subraya la grave omisión del deber de cuidado en el uso de las máquinas de fuegos fríos, acusando a la gerente de Teatre, al organizador de la fiesta y, sobre todo, al propietario, de actuar con “grave imprudencia”, sin tomar “ninguna cautela” sobre los posibles riesgos para los asistentes. En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía propone una suma considerable para resarcir a las víctimas. Se calcula una suma superior a 4,3 millones de euros para los familiares de los fallecidos, 38.000 euros para las 12 personas heridas, y casi 865.000 euros para los propietarios de la nave y los negocios colindantes que sufrieron daños materiales. Para garantizar el pago de estas indemnizaciones, la Fiscalía ha declarado responsables civiles directas a las aseguradoras de las dos discotecas y del DJ, y a la mercantil Teatre como responsable civil subsidiaria. La apertura de juicio oral marca un hito en el proceso judicial, encaminado a determinar las responsabilidades y a hacer justicia por las víctimas de esta lamentable tragedia





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