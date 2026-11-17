La Fiscalía de Málaga exige la apertura de juicio oral contra Manuel Díaz Guirado, exgerente de SMASSA, acusado de prevaricación, tráfico de influencias y acoso laboral.

La Fiscalía de Málaga ha solicitado formalmente la apertura del juicio oral contra Manuel Díaz Guirado, el exgerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de la capital andaluza. En este escrito, los fiscales le imputan delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y acoso laboral, pidiendo una condena de tres años de prisión y veintiuno de inhabilitación especial.

Acusaciones por manipulación en contrato público

Manuel Díaz Guirado enfrenta cargos graves relacionados con la adjudicación de una obra pública en la ciudad de Málaga. La Fiscalía pide una multa de ciento once mil euros y que indemnice a la trabajadora afectada con diecisiete mil ciento cuarenta y cinco euros. SMASSA es una sociedad municipal mixta conformada por el ayuntamiento con un cincuenta y un por ciento y socios privados con un cuarenta y nueve por ciento.

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La investigación se abrió hace cuatro años tras una denuncia pública de Trinidad Rodríguez, quien era entonces la jefa de la Oficina Técnica de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga. En una comparecencia durante un Pleno Municipal, Rodríguez afirmó que las instrucciones que se le urdían podrían llevarla a la cárcel. Ella aseguró haber sido cesada de la dirección técnica de una obra adjudicada a una constructora por negarse a transgredir límites éticos y legales.

Presión sobre la contratista IELC y CHM

Según el relato de la fiscal, Manuel Díaz Guirado indicó de forma clara que la obra del aparcamiento de Pío Baroja debía ser adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por IELC y CHM. El gerente argumentó que se trataba de una empresa malagueña y manejable. Él detalló la puntuación técnica que debía obtener esa entidad específica en el proceso de licitación.

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Trinidad Rodríguez se opuso a esta decisión porque otra empresa había obtenido la mejor valoración técnica. Sin embargo, Díaz impuso su criterio ordenando tener en cuenta únicamente el criterio económico. Esto ocurrió a pesar de que la oferta de IELC y CHM era desproporcionadamente baja. La obra, valorada inicialmente en ocho millones setecientos mil euros, terminó con un sobrecoste del treinta por ciento, elevando la factura final a más de once millones.

Modificaciones injustificadas y retrasos

La obra, programada para comenzar el quince de junio de dos mil veintiuno, inició con retrasos significativos. Trinidad Rodríguez programó una reunión con los responsables de la empresa para abordar estos problemas. La fiscal relata que Díaz advirtió a Hernández sobre las repercusiones de su intervención, con el objetivo de neutralizarla y favorecer los intereses de la constructora.

El gerente habría instado a modificar el plazo de ejecución para evitar que la empresa fuera penalizada, actuando fuera de sus competencias. Meses después, la UTE elevó en un millón de euros el precio de la obra alegando complejidad. Trinidad Rodríguez se negó, alegando que el aumento era muy superior a lo permitido por la ley. Díaz habría mencionado la necesidad de terminar la obra antes de las elecciones, cueste lo que cueste.

Represalia y cambio contractual

A pesar de los desacuerdos técnicos, Manuel Díaz Guirado ordenó presentar un modificado al contrato. Él también intervino para no aplicar la penalización por retraso, que ascendía a ciento diez mil euros y que técnicamente era imputable a la UTE. Además, ordenó que se dieran anticipos para acopros contra el criterio de la funcionaria.

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Ante la acumulación de desacuerdos, Trinidad Rodríguez activó un procedimiento interno de acoso que fue archivado. Manuel Díaz Guirado modificó su contrato frente a los demás trabajadores y la apartó de la obra de Pío Baroja como represalia. Los fiscales sostienen que ejecutó estos actos de manipulación aprovechando su situación de superioridad, poniendo en riesgo el trabajo de la trabajadora.