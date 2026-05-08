Fiscalía pide incluir declaraciones de Koldo García y Aldama en caso de amaño de obra pública

La Fiscalía Anticorrupción solicita a la Audiencia Nacional agregar declaraciones del exasesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama al caso de amaño de obras públicas y financiación irregular del PSOE, mientras ambos están implicados en el juicio por el 'caso mascarillas', con acusaciones de corrupción y sobornos que involucran a altos cargos políticos.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un solicitud formal ante la Audiencia Nacional para incorporar a la investigación sobre el amaño de obras públicas y la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) las declaraciones de Víctor Aldama, conocido empresario, y Koldo García, exasesor ministerial.

Ambos testigos han estado vinculados al caso de las mascarillas, que quedó Disse para sentencia el pasado miércoles en el Tribunal Supremo, donde prestaron testimonio acordes a sus implicaciones en operaciones presuntamente ilegales. El fiscal encargado del caso pretende reforzar las acusaciones existentes mediante las declaraciones de ambos hombres, que durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo confirman detalles sobre presuntas maniobras corruptas que involucrarían a altos cargos del gobierno anterior.

En particular, Koldo García admitió haber recibido sobornos, denominados coloquialmente como 'chistorras', que según su relato serían billetes de 500 euros entregados tanto por el PSOE como por algún miembro del Cuerpo de la Guardia Civil. En otro plano relacionado, el actual ministro de Presidencia y portavoz del gobierno, Félix Bolaños, ha interpuesto una demanda contra Víctor Aldama por un presunto ataque a su derecho al honor.

Este empresario declaró ante el Supremo que Bolaños habría intentado sobornarle, lo cual el funcionario niega categóricamente. Por otro lado, Aldama ha afirmado llevar regularmente coimas desde constructoras hasta las oficinas del Ministerio de Transportes y el domicilio particular del exministro de ese departamento, José Luis Ábalos, señalando que dichas prácticas formaban parte de un entramado sistemático de corrupción.

El Fiscal instructor ha dejado entrever la posibilidad de rebajar la condena a Aldama si este colabora aportando información más detallada, lo que sugiere que podría verse beneficiado si ayuda a esclarecer esta red presuntamente fraudulenta que habría afectado a múltiples esferas del poder





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