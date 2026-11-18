La Audiencia Nacional inicia el juicio contra 17 imputados por corrupción en Gestió d'Infraestructures SAU. La Fiscalía solicita penas de hasta 8 años y 9 meses por organización criminal y fraude.

La Audiencia Nacional ha iniciado este miércoles el juicio oral contra 17 imputados acusados de delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales solicitando penas que oscilan entre los seis años y tres meses y los ocho años y nueve meses de prisión para los acusados.

Detalles centrales del proceso judicial

Los acusados, que ocupaban los cargos de presidente y director general de la empresa pública Gestió d'Infraestructures SAU (GISA), actualmente denominada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, responden a estas acusaciones por una red de amañamientos en licitaciones públicas. La entidad pública fue clave en la gestión de contratos de infraestructura ferroviaria y carretera durante el período investigado.

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Papel de los acusados en la estructura corrupta

Durante la primera jornada de la vista, el guardia civil Vicente C.V., quien dirigió y coordinó la investigación, declaró detallando cómo se estructuró la trama delictiva. El funcionario recordó que, tras la detención de Josep Antoni Rosell, se personó en las dependencias del Instituto Armado para entregar documentación crucial sobre los amaños realizados desde que Quer y Rosell asumieron sus responsabilidades en 2011.

Investigación y pruebas de la Guardia Civil

El mando de la Guardia Civil explicó que Rosell se encargaba de la valoración de las ofertas y del contacto directo con las empresas constructoras, siguiendo instrucciones específicas sobre qué compañías debían resultar beneficiarias. Esta dinámica permitió controlar y mejorar la adjudicación de contratos en obras clave como la variante de Gandesa, el eje de Llobregat y los desdoblamientos entre Sant Llorenç d'Hortons y Martorell.

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Indicios de coordinación con el partido político

La investigación reveló que Andreu Viloca, miembro del CiU (CDC), se encontraron impresos de anuncios de licitaciones de contratos públicos de infraestructuras ferroviarias y carreteras en su poder. El fiscal consideró que esto no era coherente con su profesión de tesorero, sugiriendo una canalización política de las adjudicaciones. Además, ciertas compañías se agruparon en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), formando un cártel que denominaron internamente para coordinar sus acciones.

Impacto y alcance de los contratos cuestionados

La oficina técnica de evaluación creada en GISA por Quer y Rosell dependía directamente de ellos para vigilar la ejecución de las obras. Entre los proyectos afectados se incluyen estudios de prolongación de la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat Llobregat-Anoia y mejoras en Sant Julià de Ramis y Manresa. El juicio continuará analizando la responsabilidad penal de cada uno de los 17 imputados ante estos hechos específicos.