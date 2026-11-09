Fiscalía paraguaya busca abrir bóveda oculta en residencia de ex presidente Peña

Investigadores del caso Ueno Bank intentan abrir un compartimento blindado en la casa de verano de Santiago Peña, presuntamente financiado por el banco en crisis.

La Fiscalía de Paraguay, liderada por la fiscal Elena Fiore y agentes especializados en crimen organizado, ha llegado este lunes a la residencia de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. El objetivo principal del operativo es intentar abrir una bóveda oculta detectada durante el allanamiento de la propiedad, un hallazgo clave dentro de la investigación por la crisis del caso Ueno Bank.

Mecanismo de seguridad israelí bloquea acceso

Los investigadores lograron abrir la primera puerta de la bóveda, pero se enfrentaron a una segunda compuerta que les impidió acceder al interior del compartimento situado detrás de una pared falsa. Según las declaraciones de las fiscales Silvia González y Nancy Salomón, el sistema de seguridad es de origen israelí y requiere reconocimiento del iris ocular para su apertura, lo que ha detenido temporalmente las operaciones.

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Cooperación familiar y técnicas de acceso

La Fiscalía ha planteado la posibilidad de solicitar la colaboración de familiares, incluyendo a la ex primera dama Leticia Ocampos, esposa de Peña, quienes podrían tener acceso al sistema biométrico. Sin embargo, se aclaró que no existe una obligación legal para que cooperen. También se evalúa la opción de una detonación controlada con explosivos, aunque expertos advierten que esto podría dañar la estructura del inmueble.

Préstamos millonarios y construcción rápida

La residencia de verano es investigada por recibir créditos de Ueno Bank para su construcción, específicamente dos préstamos por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a US$577.000, en mayo de 2024. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, un monto seis veces superior al salario de Peña, quien contrató la obra con Gómez Abente SA por US$900.000, completándola en menos de un año.

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Implicaciones del escándalo bancario

La crisis de Ueno Bank dejó sin acceso a cuentas a cerca de tres millones de personas y afectó a instituciones públicas, incluyendo fondos de pensiones. El Congreso destituyó a Peña por su presunta responsabilidad en esta crisis, acusándolo de usar su influencia como accionista de una sociedad vinculada al banco. El expresidente permanece en prisión preventiva desde la semana pasada, negando cualquier irregularidad.

Avances en registros simultáneos

Además de la residencia en San Bernardino, la Fiscalía inició este lunes el allanamiento de otra propiedad de Peña en el barrio Mbocayaty de Asunción. En paralelo, un equipo fiscal-policial registró la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, también imputado en el caso. Mientras tanto, la vivienda precintada permanece bajo custodia hasta resolver la apertura de la bóveda secreta.