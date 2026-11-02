Fiscalía investiga vertidos en EDAR de Buenos Aires en Tenerife por mal estado

La Fiscalía de Medio Ambiente investiga la EDAR de Buenos Aires en Tenerife por vertidos contaminantes y retrasos en obras de ampliación que afectan a Santa Cruz.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación penal relacionada con el vertido de aguas residuales contaminantes en la capital tinerfeña. Esta acción se debe al estado deficiente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, una instalación clave que gestiona las aguas residuales de la ciudad y partes de los municipios de La Laguna y El Rosario. La investigación se hizo pública en la Memoria de 2025 de la Fiscalía de Canarias, confirmando que el Ministerio Público actúa ante las quejas sobre la capacidad de tratamiento de la planta.

Investigación por vertidos al mar sin tratar

La diligencia judicial comenzó tras una denuncia presentada por una asociación de profesionales del medio ambiente. Los denunciantes señalaron el presunto mal funcionamiento de la EDAR de Buenos Aires y de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, ubicada en la misma zona. Ambos elementos forman parte de un sistema hidráulico interconectado donde la EBAR de Cabo Llanos recoge las aguas residuales de las zonas baja y centro de Santa Cruz para bombearlas hasta la depuradora principal.

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Según detalla el documento oficial, esta situación estaría directamente vinculada a la emisión de vertidos de aguas residuales al mar sin el debido tratamiento y control adecuado. Cuando las instalaciones no pueden dar abasto, el exceso se vierte al mar tras aplicarle solo un tratamiento básico, lo cual constituye una grave amenaza para la calidad del litoral tinerfeño. La Fiscalía rechazó aportar más detalles al medio de comunicación Canarias Ahora, alegando que las diligencias son de carácter reservado en esta fase inicial.

Sobrecarga y limitaciones técnicas de la planta

Un informe del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente fechado en 2017 reveló que la EBAR de Cabo Llanos no es capaz de tratar todo el caudal que recibe actualmente. Se estima que el caudal diario de esta estación rondaba los 20.900 metros cúbicos, pero la infraestructura actual no puede gestionar este volumen completo, derivando el exceso hacia vertidos no regulados. Esta situación crea un cuello de botella crítico en el sistema de saneamiento de la región.

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Por su parte, la EDAR de Buenos Aires funciona al límite no por exceso de entrada, sino por una elevada carga contaminante. Diseñada para soportar una demanda biológica de oxígeno (DBO5) de entre 200 y 250 miligramos por litro, la planta recibe actualmente una media de alrededor de 791 miligramos por litro. Esto representa casi cuatro veces el máximo previsto, superando con creces la capacidad de los microorganismos encargados de degradar la materia orgánica en el tratamiento biológico.

Retrasos en las obras de ampliación clave

La reforma y ampliación de estas instalaciones fue adjudicada en 2018 por la Dirección General del Agua, dependiente del MITECO, en un intento por solucionar este callejón sin salida. El proyecto, valorado en menos de 32,4 millones de euros, fue ganado por la UTE formada por Joca Ingeniería y Construcciones-ALPI Construcciones. Las obras contemplaban duplicar la capacidad de tratamiento de la EDAR hasta alcanzar los 55.000 metros cúbicos diarios y construir una nueva conducción para elevar directamente las aguas residuales.

A pesar de las previsiones iniciales de finalización en 2022, el Ministerio ha aplazado el cierre en varias ocasiones. La última fecha trasladada apunta ahora a verano de 2028, lo que significa que la planta seguirá operando por debajo de sus especificaciones durante varios años más. El MITECO justificó los retrasos en una respuesta parlamentaria señalando la aparición de multitud de servicios no inventariados o en ubicaciones distintas a las previamente informadas dentro de la trama urbana donde se desarrollan los trabajos.