Fiscalía General denuncia a TikTok por abuso sexual infantil

La Fiscalía General del Estado presenta denuncia formal contra TikTok Technologies Spain SL ante el Tribunal de Instancia de Madrid por presuntos delitos de difusión de material de abuso sexual infantil.

La Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscal de Sala de Criminalidad Informática, ha presentado una denuncia formal contra la entidad TikTok Technologies Spain SL ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid. Este paso legal busca iniciar una investigación judicial oficial sobre posibles delitos conexos con la difusión de material de abuso sexual infantil que podría haberse producido dentro de la plataforma de redes sociales.

Denuncia legal por difusión de contenido ilegal

En el escrito presentado, la fiscal solicitó expresamente que la autoridad judicial incoe el procedimiento judicial pertinente y declare secreto las actuaciones para proteger la integridad de la investigación. Además, se pidieron diligencias urgentes para determinar la autoría de los hechos y establecer los responsables legales. La Fiscalía insistió en la retirada inmediata y urgente de todo el contenido denunciado que incumpla la legislación vigente.

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Investigación previa y hallazgos de Maldita.es

Esta acción legal surge como continuación de la decisión tomada el pasado 11 de noviembre por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, quien designó a la Fiscalía de Criminalidad Informática para investigar las denuncias publicadas por el medio de verificación Maldita.es. Dicha organización había identificado más de mil vídeos en la plataforma con material explícito de abuso sexual infantil.

De ese total, la entidad denunciante seleccionó una muestra de cincuenta vídeos para presentarlos a la plataforma, los cuales acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'. Según los datos aportados, TikTok solo borró cinco de esos vídeos y bloqueó otros trece únicamente en España, dejando activos muchos de ellos a pesar de las reclamaciones.

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Posiciones de la plataforma y autoridades españolas

TikTok ha defendido en sus comunicaciones que mantener su entorno como seguro para los usuarios es su máxima prioridad. La compañía acusó a Maldita.es de negarse a compartir íntegramente sus hallazgos, argumento que utiliza para justificar la imposibilidad de retirar todo el contenido ilegal de forma efectiva y completa.

Ante esta situación, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitó el martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España de manera excepcional. Esta petición se ampara en el artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, ante la evidencia de un tratamiento ilícito de datos de menores.

Impacto inmediato y próximos pasos legales

El Ministerio Fiscal detalló que los denunciantes comparecieron ante la Fiscalía para ratificar su denuncia y entregar el material probatorio necesario. Tras las diligencias de comprobación, se procedió a la presentación formal ante la autoridad judicial. La AEPD ordenará el bloqueo de enlaces y contenidos una vez analizada la información solicitada a la plataforma.

Este caso marca un punto de inflexión en la supervisión legal de las redes sociales en España. La investigación judicial en curso buscará determinar la responsabilidad penal de los usuarios y la entidad promotora, estableciendo un precedente sobre la eficacia de los mecanismos de protección infantil en espacios digitales de alto tráfico.