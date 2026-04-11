Fiscalía de Manhattan Investiga Denuncia de Agresión Sexual contra el Congresista Eric Swalwell

La Fiscalía del Distrito de Manhattan ha iniciado una investigación tras la denuncia de agresión sexual presentada contra el representante Eric Swalwell. La acusación proviene de una exasesora del congresista, quien afirma haber sido víctima de un ataque sexual. Swalwell niega las acusaciones y las tilda de falsas, mientras que la fiscalía insta a otras posibles víctimas a presentar información.

La Fiscalía de Manhattan ha anunciado este sábado la apertura de una investigación sobre una denuncia de agresión sexual contra el representante Eric Swalwell . La noticia surge a raíz de un informe de CNN publicado el viernes, donde una exasesora del congresista lo acusa de mantener relaciones sexuales con ella en un momento en que se encontraba incapacitada para dar su consentimiento.

La oficina del fiscal emitió un comunicado a CNN, instando a las posibles víctimas y a cualquier persona con información relevante a contactar a la División de Víctimas Especiales al número 212-335-9373. El comunicado enfatiza el compromiso de la fiscalía con un enfoque sensible al trauma y centrado en la sobreviviente, destacando la presencia de fiscales, investigadores y consejeros especialmente capacitados para abordar estos casos con la delicadeza y el profesionalismo necesarios.\Según el relato de la exasesora a CNN, los hechos habrían ocurrido en abril de 2024 en la ciudad de Nueva York, tras una noche de consumo de alcohol con Swalwell. La mujer relata que, después de despertarse, descubrió que el congresista estaba teniendo relaciones sexuales con ella en la cama de su hotel. Detalló que intentó apartarlo y le indicó que parara, pero el congresista no se detuvo. Es importante señalar que, según su testimonio, este incidente tuvo lugar después de que la mujer dejara de trabajar en la oficina de Swalwell. La exasesora es una de las cuatro personas que han presentado acusaciones de conducta indebida contra Swalwell, quien actualmente se encuentra en campaña para gobernador de California.\Por su parte, el representante Swalwell ha negado categóricamente las acusaciones. En un comunicado enviado a CNN y en un video publicado en redes sociales el viernes por la noche, el congresista calificó las acusaciones como falsas y señaló que surgen en un contexto electoral, insinuando posibles motivaciones políticas detrás de las denuncias. Swalwell, que ha servido al público durante casi dos décadas, tanto como fiscal como congresista, asegura haber siempre protegido a las mujeres y se muestra firme en su defensa. Manifestó su intención de defenderse con pruebas y, si es necesario, tomar acciones legales para limpiar su nombre. La investigación de la Fiscalía de Manhattan se encuentra en curso y se espera que se revelen nuevos detalles a medida que avance el proceso. Este caso ha generado una considerable atención mediática y política, dada la prominencia de Swalwell y la gravedad de las acusaciones





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Eric Swalwell Agresión Sexual Fiscalía De Manhattan Denuncia Investigación

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