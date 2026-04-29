Fiscalía de Chihuahua investiga presencia de agentes de la CIA en operativo antidrogas donde murieron dos de ellos

La Fiscalía de Chihuahua presentó un informe sobre la investigación de la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas donde murieron en un accidente. El caso ha generado tensiones entre México y Estados Unidos.

La Fiscalía de Chihuahua , en el norte de México, presentó este lunes un primer informe sobre las investigaciones realizadas luego de la controversia generada por la presencia en el estado de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que murieron el domingo 19 de abril en un accidente automovilístico .

Los agentes regresaban de un operativo en el que autoridades mexicanas desmantelaron laboratorios clandestinos para fabricar drogas. Estas indagatorias están a cargo de una unidad especial creada por la gobernadora María Eugenia Campos para aclarar los hechos, la presencia de los agentes y si se violó alguna ley o la soberanía nacional.

Las investigaciones son independientes de las que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en el ámbito federal, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Campos y el Gobierno de Estados Unidos. El operativo comenzó el jueves 16 de abril, cuando un convoy con unos 40 funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de Chihuahua capital hacia el cuartel militar de Guachochi.

Según la fiscal Wendy Chávez, titular de la unidad especial, desde ese momento se unieron al grupo cuatro personas ajenas a la Fiscalía, entre ellas los dos agentes de la CIA fallecidos. La fiscal indicó que estas personas vestían de civil, no portaban insignias ni armas y cubrían sus rostros la mayor parte del tiempo. Su trato directo era con el director de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes.

Tras llegar a Guachochi, el director de la AEI se reunió con el mando militar para afinar aspectos del operativo, aunque no hay registro de que los agentes de la CIA participaran en ese encuentro. Posteriormente, el grupo se dirigió al poblado de Polanco y luego a El Pinal, donde localizaron los laboratorios. La fiscal aseguró que no hay indicios de que los agentes extranjeros actuaran como autoridades mexicanas durante el operativo.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:50 am del domingo, cuando el convoy regresaba a Chihuahua capital. Un vehículo perdió el control y se volcó, causando la muerte del director de la AEI, su escolta y los dos agentes de la CIA. Los cuerpos de estos últimos fueron reclamados por el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Inicialmente, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, los identificó como oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, pero días después se confirmó que eran agentes de la CIA. La fiscal Wendy Chávez reiteró que no hay pruebas de que los agentes actuaran como autoridades mexicanas, pero la presencia de la CIA en un operativo policial ha generado un debate sobre la soberanía nacional y la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad





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