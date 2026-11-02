Fiscalía de Baleares querella a Pedro Bestard por malversación de vehículos públicos

La Fiscalía de Baleares interpone querella contra Pedro Bestard, líder de Vox en Mallorca, por presunto uso indebido de vehículos oficiales del Consell para fines privados y políticos.

La Fiscalía de Baleares ha formalizado una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y líder insular del partido Vox, bajo la acusación de presunta malversación de caudales públicos. La investigación centraliza su atención en el uso supuestamente indebido de vehículos oficiales de la institución insular para realizar trayectos de naturaleza privada y política.

20 viajes no registrados como núcleo de la denuncia

La querella detalla la existencia de hasta veinticinco desplazamientos que no quedaron reflejados en la agenda pública oficial del edil. Entre estos trayectos se incluye un viaje específico a Toledo con el objetivo de recoger una cabra mallorquina disecada, un detalle que ha aumentado la visibilidad del caso. El grupo socialista del Consell de Mallorca denunció ante la Fiscalía la situación el pasado 2 de julio, argumentando que la utilización privada de vehículos asignados al departamento de Medio Ambiente podría constituir un delito.

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El origen de la polémica en mayo de 2026

El escándalo político estalló públicamente en mayo de 2026, cuando el diario Última Hora reveló que Pedro Bestard utilizaba vehículos públicos sin rotular para sus desplazamientos personales y para asistir a actos de su partido. Bestard negó rotundamente cualquier uso particular de los vehículos, defendiendo que todos los movimientos estaban estrictamente ligados a su actividad institucional. También justificó que en ocasiones dejaba los coches en su domicilio particular por razones estrictamente prácticas y de seguridad.

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Informes internos y postura del presidente Galmés

El Consell encargó dos informes internos para revisar las incidencias, aunque ninguno de ellos apreció irregularidades jurídicas claras o ninguna relevancia destacable. Los analistas señalaron que la falta de una regulación expresa sobre el uso y rotulación de los vehículos impedía considerar automáticamente indebidos esos usos. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, del Partido Popular, afirmó no compartir la conducta de Bestard, pero se remitió al criterio técnico de los funcionarios y descartó actuar al margen de dichos informes.

Implicaciones políticas y consecuencias futuras

La oposición mantiene la presión política sosteniendo que las explicaciones del vicepresidente son insuficientes, especialmente ante la ausencia de rotulación y la presencia de tres coches exclusivos de la institución en su domicilio. La decisión de la Fiscalía marca un punto de inflexión legal, transformando una disputa política en un proceso judicial formal. Se espera que los tribunales determinen si el uso de los recursos del departamento de Medio Ambiente por parte de Pedro Bestard constituye un delito de malversación.