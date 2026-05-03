FiSahara: Cine, Esperanza y Resistencia en el Desierto Saharaui

La edición de este año del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) concluye con un mensaje de solidaridad y un llamado a la responsabilidad de España en el proceso de descolonización, destacando la película 'Todo lo que fuimos' como ganadora y la presencia emotiva de Javier Bardem.

En el corazón del campamento de refugiados saharauis de Auserd, en Tindouf, Argelia , se ha celebrado una edición conmovedora del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara).

Un mar de color, tejido por las melfas extendidas sobre la arena, ha sido el telón de fondo para la clausura de un evento que, durante cinco días, ha transformado la dura realidad del exilio en un espacio de esperanza y resistencia cultural. La expectación era palpable mientras el público aguardaba el anuncio de la película ganadora, un momento que simboliza el reconocimiento y la solidaridad con un pueblo que lleva más de medio siglo esperando una solución justa a su situación.

La película 'Todo lo que fuimos', un drama épico que narra la historia de una familia palestina a través de generaciones, se alzó con el primer premio, resonando profundamente con la experiencia del pueblo saharaui y su anhelo de retorno a su tierra natal. La presencia sorpresa de Javier Bardem, productor ejecutivo del filme y reconocido defensor de la causa saharaui, añadió un componente emocional a la ceremonia.

Su mensaje, transmitido a través de una conexión remota, fue un grito de apoyo y un recordatorio de la responsabilidad histórica de España en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Bardem no dudó en expresar su decepción por la postura del gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, al que acusó de 'traición' por su cambio de posición respecto al Sáhara Occidental en 2022.

A pesar de este descontento, reafirmó su compromiso con el pueblo saharaui, enfatizando que 'España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y los españoles tenemos que cuidar de vosotros'. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso ensordecedor, un testimonio del profundo vínculo entre el pueblo saharaui y una parte significativa de la sociedad española que se siente identificada con su lucha.

El festival, que este año ha adoptado el lema 'Caminando a nuestra tierra: La esperanza radical del retorno', ha servido como plataforma para reivindicar el derecho al retorno del pueblo saharaui, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La elección de 'Todo lo que fuimos' como película ganadora subraya la conexión entre las luchas de diferentes pueblos oprimidos, en este caso, la palestina y la saharaui, ambas marcadas por el exilio, la pérdida y la búsqueda de la justicia.

El segundo premio fue para 'Mariem', un documental sobre la cantante saharaui Mariem Hassan, y el tercer premio para 'La recompensa', de Aicha Chej Blal. El Premio Eduardo Galeano de Cine y Derechos Humanos fue otorgado al documental 'La canción sami de supervivencia'. La edición de este año del FiSahara ha congregado a más de un millar de personas procedentes de una veintena de países y de los distintos campamentos saharauis en el desierto argelino.

Más allá de las proyecciones cinematográficas, el festival ha ofrecido un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad, donde se han compartido experiencias, se han debatido ideas y se han fortalecido los lazos entre el pueblo saharaui y sus aliados internacionales. La música, como un lenguaje universal, también ha tenido un papel destacado en el festival, con la actuación del violinista Ara Malikian, cuya trayectoria vital, marcada por la guerra y el exilio, resonó con la experiencia del público saharaui.

Su música ha servido como un bálsamo para las heridas del pasado y como un símbolo de esperanza para el futuro. El FiSahara no solo es un festival de cine, sino un acto de resistencia cultural y política, una forma de mantener viva la memoria del pueblo saharaui y de denunciar la injusticia de su situación.

Es un recordatorio de que, a pesar del abandono y la indiferencia, la esperanza de un futuro mejor sigue viva en el corazón de aquellos que sueñan con regresar a su tierra. La perseverancia de este festival, a pesar de las dificultades logísticas y las limitaciones impuestas por el contexto del campamento de refugiados, es un testimonio de la fuerza y la dignidad del pueblo saharaui





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