El Zoológico de Cincinnati confirma la muerte de Fiona, la hipopótama mundialmente famosa, tras ingerir un gorro de punto. Se repasan los detalles del suceso y el dolor global.

El Zoológico de Cincinnati ha confirmado el fallecimiento de Fiona, la hipopótama que alcanzó una notoriedad global e inspiró a millones de personas durante casi una década. La muerte trágica de este animal icónico ocurrió el jueves, 19 de noviembre, cuando Fiona tenía nueve años de edad. Las autoridades zoologicas han determinado que la causa de su deceso fue la ingesta accidental de un gorro de punto que cayó dentro de su recinto.

Mecanismo de la muerte de Fiona

Dave Jenike, director del Zoológico de Cincinnati, declaró en un comunicado oficial que el personal no esperaba este desenlace final. Según la información proporcionada por la institución, Fiona luchó por su vida hasta que ya no pudo más. El incidente ocurrió cuando un gorro de punto cayó accidentalmente en el hábitat de la hipopótama, lo que llevó a su ingestión. Este evento fatal ha generado una profunda conmoción tanto en el personal del zoológico como en la comunidad internacional.

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Historia y el Equipo Fiona

Fiona nació en estado prematuro con un peso de apenas 13 kilogramos, lo que constituyó un récord por lo bajo para su especie. Al nacer, era tan pequeña que apenas podía caminar y no lograba mantenerse en pie el tiempo suficiente para amamantarse de su madre. Un equipo de cuidadores dedicados, conocido como el Equipo Fiona, trabajó las 24 horas para alimentarla y atenderla. Este esfuerzo colectivo permitió que la cría sobreviviera contra todo pronóstico médico inicial.

La historia de supervivencia de Fiona captó la atención de todo el mundo desde su nacimiento. Su capacidad para resistir las adversidades iniciales se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. A lo largo de los años, los admiradores de todo el globo han seguido su crecimiento, celebrando hitos importantes como su tercer cumpleaños en 2020. Este apoyo masivo ha sido fundamental para mantener la conciencia sobre la conservación de los hipopótamos en peligro de extinción.

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Reacciones y dolores del personal

Jenna Wingate, la cuidadora principal de Fiona durante casi una década, expresado su dolor profundo en una publicación en Instagram. Wingate describió a Fiona como alguien especial que le cambió la vida y parte de su identidad. La cuidadora recordó que crecieron juntas y que siempre soñó con ver a Fiona cuando ella se jubilara. La imagen de Fiona está presente en su hogar, desde tazas de café hasta camisetas, reflejando la conexión emocional que desarrolló con el animal.

El Zoológico de Cincinnati indicó en su sitio oficial que los cuidadores, veterinarios, empleados y voluntarios están muy afectados por la pérdida. Dave Jenike señaló que el equipo está tratando de sobrellevar esta pérdida mientras recibe apoyo de la comunidad. La institución destacó que han recibido mucho cariño de su comunidad local y de personas de otros lugares que han llorado junto con ellos.

Impacto cultural y legado de Fiona

El impacto de Fiona se extiende más allá de los muros del Zoológico de Cincinnati. Estadios, puentes y edificios se iluminaron de color púrpura, el color asociado a la hipopótama, para mostrar su apoyo. Dave Jenike expresó su gratitud por este gesto, recordando la época en la que todos se unieron para alentarla a sobrevivir cuando era una cría vulnerable. Este apoyo masivo le recordó al director que Fiona nos regaló casi una década de sonrisas.

El legado de Fiona también ha sido discutido en el contexto de otros animales icónicos del mismo zoológico. Chris Dalton, un visitante del zoológico, señaló que las dificultades de Fiona inspiraron a mucha gente, particularmente después de lo ocurrido con Harambe. Harambe, un gorila occidental de llanura de 17 años, fue abatido por el personal del zoológico en 2016 cuando intentaban salvar a un niño que había entrado en su recinto. Este incidente desató una ola de indignación y reclamos de justicia en internet.

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Organizaciones como el Salón de la Fama y Museo de los Reds de Cincinnati han instalado pantallas en homenaje a Fiona. Los visitantes que llegaron al zoológico el jueves expresaron que Fiona fue la reina de Cincinnati y demostró un gran carácter al enfrentar obstáculos. Debby Manning, otra visitante, comentó que el ambiente en el zoológico era sombrío y que Fiona fue un animal especial que inspiró a muchos. Su historia ha servido como recordatorio de que algunas acciones pueden tener consecuencias imprevistas y graves.