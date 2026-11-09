Financieros y Turquía debaten IA y energía limpia en COP31

Ejecutivos bancarios y líderes gubernamentales en Antalya analizan cómo la inteligencia artificial puede transformar la demanda energética global y acelerar la transición hacia fuentes limpias en la conferencia COP31.

Alto ejecutivos de entidades bancarias se han congregado en la costa mediterránea de Turquía con el propósito de establecer acuerdos estratégicos que podrían definir el impacto a largo plazo de la inteligencia artificial en la economía global. La ciudad de Antalya alberga la celebración de la 31ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde líderes gubernamentales, financieros y empresarios de organizaciones sin fines de lucro debaten cómo transformar los compromisos previos en acciones concretas. El país anfitrión ha posicionado la electrificación de la economía mundial como un pilar fundamental de esta agenda actual.

La IA como motor de demanda energética

Daniel Hanna, director de finanzas sostenibles y de transición en Barclays, afirma que la inteligencia artificial estará presente en todas las conversaciones del foro. Este experto destaca que la tecnología puede generar la demanda comercial a largo plazo necesaria para acelerar la adopción de energía limpia y ampliar el alcance de tecnologías climáticas específicas. Su postura refleja una visión optimista sobre el potencial de la IA para transformar los sistemas energéticos actuales hacia modelos más resilientes.

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La perspectiva financiera se ve influenciada por la reciente volatilidad en el mercado de valores tecnológico. La caída de las acciones en este sector se atribuye a la expectativa de que los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos impulsen una mayor regulación. Los inversores anticipan estándares energéticos y ambientales más estrictos para los centros de datos, que constituyen el mercado más grande de inteligencia artificial a nivel mundial.

Regulación y transparencia en los mercados

Marisa Drew, directora de sostenibilidad de Standard Chartered, señala que la reacción actual en los mercados estadounidenses indica que se implementará una regulación más estricta. Este escenario regulatorio surge en un momento de creciente inquietud entre los inversores tras las revelaciones sobre el director ejecutivo de Nvidia. El jefe de esa empresa admitió haber tenido una relación con una mujer identificada en varios informes como una posible espía china, lo que ha afectado la confianza en el sector.

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Drew sostiene que la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial requerirá inversiones que ascienden a billones de dólares. Desde esta perspectiva, las regulaciones que aporten transparencia serán esenciales para que los financiadores puedan tomar decisiones informadas. Estas normas permitirán apoyar a las empresas que demuestran ser responsables tanto con el medio ambiente como con la sociedad, alineando los capital con objetivos de sostenibilidad verificable.

Controversia sobre el impacto climático

Considerar la inteligencia artificial como una solución a la crisis climática sigue siendo una postura altamente controvertida dentro de la comunidad internacional. El uso intensivo de energía, agua y tierra por parte de esta tecnología ha impulsado movimientos populares contra la construcción de nuevos centros de datos. Organismos dedicados al clima han calificado la huella de carbono de la IA como alarmante, lo que complica su aceptación generalizada.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, describió esta tecnología como una que consume grandes cantidades de energía y que aumenta las emisiones globales. En un informe publicado por Standard Chartered antes de la COP31, se analizó el crecimiento de los centros de datos. El documento concluye que dicho crecimiento no es ni ambientalmente inocuo ni intrínsecamente insostenible, dependiendo esto de las decisiones locales y de diseño.

Desafíos de inversión y objetivos de Turquía

La Agencia Internacional de Energía informó en abril que el consumo eléctrico de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial se triplicará para finales de la década. Para ese momento, todos los centros de datos representarán aproximadamente el tres por ciento de la demanda mundial de electricidad. Estos datos subrayan la urgencia de gestionar la demanda energética sin comprometer los objetivos climáticos globales establecidos en las conferencias anteriores.

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Turquía, en su rol de anfitrión de la COP31, se ha comprometido a trabajar con la industria tecnológica para garantizar que la inteligencia artificial ayude a combatir el calentamiento global. El país ha fijado el objetivo de lograr que las naciones acuerden que el treinta y cinco por ciento del consumo final de energía mundial provenga de la electricidad para el año 2035. Esta cifra contrasta significativamente con el veintitrés por ciento actual estimado por la Agencia Internacional de Energía.

Entidades como JPMorgan, el mayor prestamista estadounidense, han enviado equipos de banqueros de inversión y ejecutivos especializados en sostenibilidad a estas negociaciones. Estos profesionales tienen la intención de aprovechar su estancia para entablar conversaciones sobre cómo financiar la expansión y modernización de las redes eléctricas necesarias. La colaboración entre el sector financiero y los gobiernos será determinante para lograr los objetivos de electrificación planteados para la próxima década.