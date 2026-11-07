Finaliza el Platecam en Urda y se confirma el balance de víctimas del accidente ferroviario

Castilla-La Mancha cierra el operativo Platecam tras retirar los trenes chocados en Urda. Quedan 28 heridos en hospitales de Madrid y la región, con 69 fallecidos confirmados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por concluido el dispositivo de emergencia Platecam, activado tras el impacto de dos trenes en Urda, Toledo. La retirada de los vagones afectados este sábado y su traslado a la sede de Renfe en Villaseca de la Sagra marcan el fin de la intervención física en la zona del siniestro.

Retirada de trenes y cierre operativo

Los trabajos de inspección ocular realizados por la policía judicial a lo largo de esta semana han permitido verificar que todos los coches de los trenes implicados han sido retirados. Con esta finalización, se desactiva el dispositivo estático de la Guardia Civil en la escena del accidente y se cierra el periodo de máxima tensión tras el choque ocurrido el pasado 28 de octubre.

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La Dirección General de Protección Ciudadana, junto con bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Policía Nacional, han mantenido el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en Urda. Desde su activación hasta la desescalada de la emergencia de nivel 2 a nivel 1, se celebraron ocho reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y otras 21 del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), presididas por el presidente emiliano García-Page y el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.

Situación hospitalaria de los heridos

A día de hoy, permanecen ingresados 28 heridos del accidente, repartidos entre hospitales de Madrid y Castilla-La Mancha. En la comunidad autónoma, el número de pacientes ha descendido hasta 11, con dos en unidades de cuidados intensivos y nueve en camas convencionales, tras dar el alta a tres personas y trasladar otra a un centro madrileño.

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En Madrid, continúan hospitalizados 17 pacientes, uno de ellos en la UCI del Hospital Ramón y Cajal. El resto se distribuye en diversos centros de la capital: La Princesa cuenta con dos ingresados, el 12 de Octubre con tres, el Clínico con uno, Torrejón con uno, Gregorio Marañón con dos, y Puerta de Hierro con un paciente.

Balance de víctimas y atención familiar

El Centro Integrado de Datos mantiene el número de fallecidos en 69, de los cuales 66 ya han sido entregados a sus familias. La composición nacional de las víctimas incluye 54 españoles y 15 extranjeros, entre los que se destacan dos australianos y una checa, según los registros oficiales actualizados.

Se confirma que del total de fallecidos, 40 son hombres y 29 son mujeres, todos mayores de edad. Esta cifra representa el balance final tras el choque que dejó más de 200 heridos iniciales y provocó la movilización de más de 1.400 efectivos de los diferentes grupos de intervención.

Reconocimiento a los servicios de emergencia

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la excelente coordinación de todas las partes implicadas. Se ha ensalzado la rapidez de la intervención, atribuyéndole el mérito de haber salvado vidas durante los momentos más críticos de la catástrofe.

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Se ha puesto especial valor en la eficacia, profesionalidad y entrega de los servicios sanitarios del SESCAM, Cruz Roja, Protección Civil y ADIF. El cierre del Centro de Atención a Familiares en la Casa Sacerdotal de Toledo y la desmovilización del albergue en el Castillo de San Servando marcan el final de la asistencia inmediata a los familiares de las víctimas.