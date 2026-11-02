Finalistas Concurso Fotógrafo Meteorológico 2026: Imágenes que Capturan el Cambio Climático

La Real Sociedad Meteorológica del Reino Unido presenta a 30 finalistas del concurso 2026. El público vota hasta el 5 de noviembre por imágenes que reflejan el impacto del clima.

Un jurado experto ha seleccionado treinta imágenes definitivas para el concurso Fotógrafo Meteorológico del Año 2026, organizado por la Real Sociedad Meteorológica del Reino Unido. La edición actual recibió un total de cinco mil quinientas candidaturas de participantes de todo el mundo, reflejando el interés global por documentar los fenómenos atmosféricos.

La organización ha anunciado que las fotografías finalistas, que incluyen arcosíris, relámpagos y formaciones nubulares excepcionales, ahora dependen del voto del público general para determinar al ganador definitivo. La ventana de votación permanece abierta hasta el cinco de noviembre, invitando a usuarios a evaluar la calidad técnica y el impacto emocional de cada captura.

Also read 'Público' mejora su audiencia media diaria en más de 62.000 lectores en 2026

Detalles del Proceso de Selección y Finalistas

El proceso de selección fue riguroso y contó con la supervisión de la Real Sociedad Meteorológica del Reino Unido, también conocida por sus siglas en inglés como RMetS. De las cinco mil quinientas propuestas recibidas, el comité evaluador filtró las mejores opciones hasta reducir el campo a treinta finalistas que representan lo más destacado de la fotografía climática del año.

Las imágenes preseleccionadas muestran una gran variedad de fenómenos naturales extremos y cotidianos. Entre los trabajos destacados se encuentran fotografías que capturan la niebla extendiéndose dramáticamente sobre las colinas de Vietnam, ofreciendo una perspectiva única de la geografía local bajo condiciones meteorológicas específicas.

Advertisement

Además de la belleza natural, las fotografías seleccionadas documentan eventos de gran escala que afectan a diferentes regiones del planeta. Una de las piezas finales muestra un enorme trozo de hielo desprendiéndose de un glaciar en Argentina, evidenciando los cambios geográficos visibles en las zonas polares y montañosas.

Otro de los finalistas presenta una vista urbana impactante donde el humo de los incendios forestales oculta por completo el horizonte de la ciudad de Nueva York. Esta imagen contrasta la vida metropolitana con los efectos directos de las alteraciones ambientales, sirviendo como un testimonio visual potente de los desafíos actuales.

Posiciones de las Autoridades y el Jurado

Liz Bentley, directora ejecutiva de la Real Sociedad Meteorológica del Reino Unido, ha destacado el papel fundamental de la fotografía en la comunicación científica. En un comunicado oficial, afirmó que el concurso continúa demostrando el gran poder que tiene la fotografía para conectar a las personas con el clima y el cambio climático a nivel emocional.

Bentley subrayó que las increíbles imágenes preseleccionadas este año no solo muestran la impresionante y espectacular belleza de nuestros cielos. Estas capturas también sirven como un recordatorio crucial de los impactos del cambio climático, educando al público sobre la urgencia de la situación ambiental actual sin necesidad de texto explicativo extenso.

Advertisement

La visión de la organización es que la belleza visual no debe oscurecer la realidad de las crisis ambientales. Al presentar estos trabajos, la RMetS busca fomentar una mayor conciencia pública sobre cómo los patrones meteorológicos están cambiando y cómo estos cambios afectan directamente a ecosistemas y ciudades alrededor del mundo.

Impacto Global y Próximos Pasos

La selección de treinta finalistas entre cinco mil quinientas candidaturas ilustra la magnitud del fenómeno climático global. Las imágenes de Argentina, Vietnam y Nueva York representan regiones muy distintas, mostrando que los efectos del clima alterado son universales y afectan tanto a zonas tropicales como a áreas templadas o polares.

El resultado de la votación pública, que concluye el cinco de noviembre, no solo otorgará un premio, sino que también dará visibilidad a temas críticos. Los ganadores y finalistas tendrán la oportunidad de compartir su trabajo con una audiencia más amplia, amplificando el mensaje sobre la importancia de la observación meteorológica continua.

La Real Sociedad Meteorológica del Reino Unido espera que esta edición ayude a mantener el foco en la relación entre la belleza natural y la fragilidad del medio ambiente. La participación del público en el voto es una herramienta educativa que democratiza la ciencia meteorológica, permitiendo que cualquier persona contribuya a la valoración de la naturaleza.