Final de temporada en Segunda División: Depor vs Valladolid y Zaragoza vs Las Palmas

La penúltima jornada de Segunda División traerá una derbiada pasión, tensión y dramatismo. El Deportivo de La Coruña enfrentará a un Valladolid con Fran Escribá en el banquillo, mientras que el Real Zaragoza tratará de evitar la caída en la penúltima jornada para salvar su categoría.

El ascenso del Depor o el descenso del Real Zaragoza acaparan las miradas en la penúltima jornada en Segunda División. Una victoria de los gallegos en el estadio José Zorrilla de Valladolid les devolvería a Primera División ocho años después.

Siguiente partido en LaLiga de Oro entre el Deportivo de La Coruña y el Valladolid. El Deportivo de La Coruña espera volver a Primera División con una victoria en Valladolid y dependerá de los resultados de otras derbies. El Real Zaragoza en peligro de descenso continúa en busca de salvación ante rival directo





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