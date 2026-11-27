Palmeiras enfrenta a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Centenario. El duelo busca romper la hegemonía brasileña de siete años en el torneo continental.

Este sábado se jugará la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo. El encuentro enfrenta al Palmeiras de Brasil contra Estudiantes de La Plata de Argentina. Este duelo determina al campeón del torneo continental más importante de Sudamérica.

Ruptura de la hegemonía brasileña en el fútbol

El Palmeiras busca mantener la supremacía brasileña que ha dominado el torneo durante los últimos siete años. Desde 2019, todos los títulos han sido para clubes de Brasil. Esta racha incluye victorias del Verdao, el Flamengo, el Botafogo y el Fluminense. Ningún otro país ha retenido el trofeo por tanto tiempo consecutivo.

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Brasil ha ganado seis ediciones entre 1992 y 1999, con interrupciones breves por victorias argentinas de Vélez Sarsfield y River Plate. La década de 1967 a 1975 también fue dominada por Argentina, con ocho Copas Libertadores en nueve años. Sin embargo, la actual serie brasileña supera históricamente a cualquier otro periodo en la competencia.

La racha comenzó tras la eliminación de River Plate y Boca Juniors en finales anteriores. River Plate perdió frente al Flamengo en Lima en 2019, cediendo dos goles en los minutos finales. Boca Juniors cayó ante el Fluminense en el Maracaná en 2023. Ambos equipos son los clubes más importantes de Argentina.

La última final sin equipos brasileños ocurrió en 2018 entre River Plate y Boca Juniors. Ese partido se jugó en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, todos los campeones han sido brasileños. El Palmeiras y el Flamengo definieron el Brasileirão y la Copa Libertadores esta temporada.

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La disparidad económica entre los finalistas

La diferencia financiera entre los contendientes es significativa según los datos de Transfermarkt. El valor de mercado de la plantilla del Palmeiras es cuatro veces superior al de Estudiantes. El elenco brasileño tiene un valor de 239,6 millones de dólares.

Por otro lado, el plantel de Estudiantes de La Plata tiene un valor de 59,9 millones de dólares. Esta cifra refleja una brecha considerable en los recursos del equipo platense. La economía sugiere que el duelo es desparejo en términos de inversión en jugadores.

Solo un jugador de Estudiantes aparece en la lista de los quince futbolistas más caros de esta final. Este jugador es Tomás Palacios. La situación financiera contrasta con el rendimiento deportivo del equipo argentino.

Los dos jugadores más costosos del Palmeiras son Vitor Roque y José Manuel López. El valor combinado de Vitor Roque, de 41,6 millones de dólares, y José Manuel López, de 32,9 millones, supera el valor total de todo el plantel de Estudiantes.

Vitor Roque es el futbolista individual más valioso de la final de la Copa Libertadores 2026 según los registros. Esta información resalta la disparidad en los activos del Palmeiras frente al equipo rival.

El papel de Estudiantes de La Plata

El Pincha llega con una dinámica positiva tras eliminar al Flamengo en las semifinales. El equipo de Río de Janeiro tenía un valor de mercado de 231,6 millones de dólares. Estudiantes logró el triunfo gracias a dos empates sin goles y una victoria en la tanda de penales.

Esta victoria confirma que el valor económico no determina el resultado en el césped. El fútbol argentino demuestra capacidad para competir contra las mayores potencias financieras de la región. La defensa férrea de Estudiantes ha sido clave en este proceso.

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Gustavo Gómez y Leandro González Pírez son los baluartes defensivos del Palmeiras. Estos jugadores representan la solidez del equipo brasileño. Su rendimiento será determinante en la estrategia del Verdao.

Estudiantes busca romper la tendencia histórica con este título. El equipo argentino ha demostrado resiliencia en los momentos clave del torneo. Su estilo de juego ha sido efectivo contra los equipos más caros.

Historial de enfrentamientos en el Centenario

Palmeiras y Estudiantes ya se enfrentaron en una final de Copa Libertadores en 1968. Ese duelo también se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. La estructura del torneo era diferente en esa época.

En 1968, la final constaba de partidos de ida y vuelta. Si había un triunfo por equipo o dos empates, se jugaba un tercer partido en sede neutral. Estudiantes ganó en La Plata por 2-1. Palmeiras ganó en el Pacaembu por 3-1.

El partido decisivo se jugó en el Centenario. Estudiantes se impuso por 2-0. Los goles fueron marcados por Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón. Este último es el padre de Juan Sebastián Verón.

Juan Sebastián Verón es el actual presidente de Estudiantes de La Plata. Él lideró al club hacia el título en 2009. La victoria de 1968 inició una dinastía para Estudiantes. El equipo ganó tres ediciones consecutivas en esa era.

Este sábado el fútbol sudamericano decide un nuevo campeón en Montevideo. El duelo combina la potencia económica brasileña con la tradición histórica argentina. El Estadio Centenario será el escenario de este momento decisivo para ambos clubes.