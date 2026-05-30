Final de la Champions 2025: PSG vs Arsenal, dónde ver gratis y a qué hora

El Paris Saint-Germain y el Arsenal se enfrentan en la final de la UEFA Champions League 2025 este sábado 30 de mayo. Descubre dónde ver el partido gratis en TV y online, horario y detalles del encuentro.

La final de la UEFA Champions League 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El partido, que promete ser un duelo épico entre dos estilos de juego opuestos, comenzará a las 21:00 horas (CEST). Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo y en directo a través de varias plataformas. En España, la cadena pública TVE emitirá la final de forma gratuita por La 1, tanto en televisión como en su plataforma online RTVE Play.

Además, el canal privado Movistar Plus+ ofrecerá la transmisión en sus diales 7 y 50, aunque requerirá suscripción. Para aquellos que prefieran la radio, la Cadena SER realizará una cobertura especial con narración minuto a minuto. El Arsenal llega a esta final tras una temporada brillante, eliminando a equipos como el Bayern de Múnich y el Manchester City. Su técnico, Mikel Arteta, ha logrado consolidar un bloque sólido y ofensivo, liderado por jugadores como Bukayo Saka y Martin Odegaard.

Por su parte, el PSG, dirigido por Luis Enrique, busca su segunda Champions consecutiva después de ganar la edición anterior. El equipo parisino cuenta con una plantilla repleta de estrellas, como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y ha demostrado un juego vistoso y efectivo durante toda la competición. La expectación es máxima, y se espera que millones de personas en todo el mundo sigan el partido.

Los expertos destacan que el duelo en el centro del campo será clave, con jugadores como Marco Verratti por el PSG y Declan Rice por el Arsenal. También se prestará atención a la portería, con Keylor Navas y Aaron Ramsdale como guardianes. Sin duda, será una noche inolvidable para el fútbol europeo.

En declaraciones previas al partido, Luis Enrique afirmó: No he visto ningún equipo mejor que nosotros, mientras que Arteta respondió con humildad: Respetamos al PSG, pero confiamos en nuestras posibilidades. La final promete emociones fuertes y un espectáculo digno de la mejor competición del mundo. Los aficionados ya se preparan para vivir una cita histórica que definirá al nuevo campeón de Europa





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