Final de Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad chocan en Sevilla por el primer gran título de la temporada

El Estadio de la Cartuja acoge la gran final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, un duelo que reedita un enfrentamiento histórico y decide el primer gran título de la campaña. Ambos equipos llegan con sus mejores onces y la ambición de alzar el trofeo.

El Estadio de la Cartuja en Sevilla será el escenario de un duelo de titanes esta noche, cuando el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrenten en la esperada final de la Copa del Rey. Este encuentro representa la cúspide de la competición copera, enfrentando a los dos únicos contendientes que han logrado superar a los 114 clubes restantes en esta edición.

La expectación es máxima para este partido que reedita la única final que ambos equipos disputaron hace 39 años, en 1987, donde la Real Sociedad se alzó con el trofeo en la tanda de penaltis en La Romareda. Los donostiarras ostentan tres Copas del Rey en sus vitrillas (1909, 1987 y 2020), mientras que el Atlético de Madrid presume de un palmarés más extenso con diez títulos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013), siendo su última conquista hace 13 años en el Santiago Bernabéu frente a su eterno rival, el Real Madrid. Se prevé que ambos conjuntos alineen sus onces de gala, demostrando la importancia de este título. El Atlético de Madrid, con la moral alta tras su clasificación a semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona, podría presentar una formación con Musso en portería; una línea defensiva compuesta por Llorente, Pubill, Le Normand o Hancko, y Ruggeri. En el centro del campo, la inteligencia táctica de Giuliano, Koke o Barrios, junto a Cardoso y la magia de Griezmann. Arriba, la potencia ofensiva de Lookman y la precisión de Julián Álvarez. Por su parte, la Real Sociedad también apunta a desplegar su once más competitivo. Sin embargo, el técnico Matarazzo baraja dos incógnitas clave: la elección entre Remiro y Marrero para la portería, y la definición del extremo derecho, donde Brais Méndez y Kubo compiten por un puesto. El once probable de la Real Sociedad sería: Remiro o Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Sucic, Guedes, Brais Méndez o Kubo; y Mikel Oyarzabal como referente ofensivo. En su camino hacia la final, el Atlético de Madrid demostró su solidez eliminando al Atlético Baleares (2-3), Deportivo de la Coruña (0-1), Betis (0-5) y, de manera contundente, al Barcelona (4-0 y 3-0). La Real Sociedad, por su parte, tuvo un recorrido más extenso, participando en dos rondas adicionales y superando a Negreira (0-3), Reus (0-2), Eldense (1-2), Osasuna (2-2 / 4-3 pp), Alavés (2-3) y al Athletic Club en un vibrante duelo vasco (0-1 y 1-0). La gran final está programada para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de la Cartuja. El encuentro podrá seguirse en directo minuto a minuto a través de la página web de Antena 3 Deportes, ofreciendo el resultado en vivo, todos los goles y una crónica detallada del partido. Se invita a los aficionados a seguir la última hora y toda la actualidad del encuentro en los canales de WhatsApp y Google de Antena 3





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