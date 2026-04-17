Final de Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se citan en Sevilla con la historia en juego

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán este sábado la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Ambos equipos buscan sumar un nuevo título a sus palmarés, reviviendo el histórico enfrentamiento de 1987 donde la Real Sociedad salió victoriosa en los penaltis. El Atlético llega como favorito tras su buen momento en Champions, pero la Real Sociedad confía en sus posibilidades y en la fuerza de su afición.

La Copa del Rey llega a su punto álgido este sábado con una final de alto voltaje que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Ambos equipos buscan añadir un nuevo trofeo a sus vitrinas, en un duelo que promete emociones fuertes y que se disputará a partir de las 21:00 horas.

Para el Atlético de Madrid, esta final representa una oportunidad de conseguir su undécima Copa del Rey, un palmarés que lo consolida como uno de los clubes más laureados en esta competición. Por su parte, la Real Sociedad anhela levantar su cuarta Copa, reviviendo la alegría de triunfos pasados, como el de 2021 en la misma ciudad hispalense. El recuerdo de su último enfrentamiento en una final de Copa del Rey es un capítulo significativo en la historia de ambos clubes. Fue el 27 de junio de 1987, en La Romareda de Zaragoza, cuando la Real Sociedad se alzó con el título tras una agónica tanda de penaltis, culminada con la icónica parada de Luis Miguel Arconada. Aquel partido, que terminó 2-2 tras la prórroga, marca el único precedente de una final copera entre colchoneros y txuri-urdin, y 38 años después, la narrativa ha evolucionado considerablemente. El Atlético de Madrid llega a esta cita con la vitola de favorito, avalado por su reciente clasificación para las semifinales de la Champions League, un hito que no alcanzaban desde hace nueve años, y tras haber eliminado al vigente campeón de Copa, el Barcelona, en semifinales. Sin embargo, desde el seno del club rojiblanco, se evita la etiqueta de favoritos. Giuliano Simeone, en declaraciones previas al entrenamiento, subrayó la concentración y la ilusión del equipo, pero reconoció que ninguna final es sencilla y que en la Copa del Rey no existen favoritos claros. El equipo se enfoca en analizar al rival y encontrar sus debilidades. La Real Sociedad, por su parte, sueña con repetir la gesta de hace cinco años, aunque esta vez el escenario de la Cartuja presentará un ambiente muy diferente al de la final disputada sin público debido a la pandemia. Carlos Soler, jugador donostiarra, se muestra optimista, señalando que tendrán sus oportunidades en un partido que anticipa muy disputado. Aunque reconoce la superioridad de la Real en Anoeta durante su último encuentro liguero, también admite que el Atlético fue mejor en su feudo, pero insiste en que este partido será completamente distinto. La Real Sociedad ha disputado un total de siete finales de Copa del Rey, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, gran parte de ellas ante el Barcelona. El precedente de su victoria contra el Atlético en 1987 es un impulso anímico importante. Este encuentro también tendrá un significado especial para Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Alexander Sørloth, quienes guardan un vínculo especial con el club donostiarra. Griezmann, en particular, se enfrenta a su pasado mientras su futuro parece dirigirse hacia el Orlando City. El delantero francés busca despedirse del Atlético por todo lo alto, con la posibilidad de alzar dos títulos, la Copa del Rey y la Champions League, antes de emprender un nuevo camino. La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se emitirá por televisión a través de La 1 de RTVE este sábado 18 de abril a las 21:00 horas, desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Del Rey Atlético De Madrid Real Sociedad Fútbol Final

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rajada Raphinha tras la eliminación ante el Atlético: 'Fue un partido robado'El brasileño explota contra el arbitraje de Clement Turpin en el Metropolitano. 'El arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron', aseguró Raphinha.

Read more »

Definidos los semifinalistas de la Champions League: Arsenal, Bayern, Atlético y PSG lucharán por la OrejonaLos cuatro grandes clubes europeos han asegurado su lugar en las semifinales de la Champions League tras emocionantes partidos. La Serie A de Italia es la única liga importante sin representación. El PSG se enfrentará al Bayern Munich en un duelo de titanes que promete ser una final adelantada, reviviendo enfrentamientos pasados.

Read more »

El Atlético de Madrid sigue soñando: en semifinales de la Champions y este será su rivalLos colchoneros se medirán al Arsenal de Mikel Arteta por un puesto en la final de la máxima competición continental

Read more »

Mikel Oyarzábal capitanea a una Real con seis supervivientes de su título de Copa durante la pandemiaMikel Oyarzábal capitanea a la Real Sociedad en la final de Copa 2026 con seis supervivientes del título que logró el equipo en la final de la pandemia

Read more »

Definidas las semifinales de la Champions League: PSG-Bayern y Atlético-Arsenal en cruces de infartoLa UEFA Champions League 2025/2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. El torneo presentará una reedición de final anticipada entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich, mientras que Atlético de Madrid se medirá ante Arsenal en el otro apasionante encuentro. Se destacan la experiencia de los entrenadores Luis Enrique y Diego Simeone.

Read more »

Hora y dónde ver en TV el Atlético - Real Sociedad de la final de la Copa del ReyConsulta el horario, canal y dónde ver en TV la final de la Copa del Rey entre el Atlético - Real Sociedad. El mejor deporte en RTVE Play

Read more »