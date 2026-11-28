Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputan la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado en el estadio Centenario de Montevideo bajo mando de Abel Ferreira y Alexander Medina.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se preparan para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Esta reedición histórica enfrenta a dos gigantes continentales que comparten un palmarés distinguido con siete copas entre ambos, buscando la gloria eterna en el fútbol sudamericano.

Enfrentamiento Histórico en Montevideo

Este partido reedita la final disputada hace 58 años, en 1968, en el mismo escenario uruguayo donde el equipo platense venció 2-0 para iniciar una etapa de triunfos. La finalísima marca la cuarta participación de Palmeiras en los últimos siete años, con dos victorias, tras su derrota en 2025 ante Flamengo. Estudiantes regresa al gran partido definitorio después de 17 años desde 2009, tras eliminar a Corinthians y Flamengo.

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Comparación de Entrenadores y Tácticas

Abel Ferreira, director técnico del Palmeiras, y Alexander Medina, entrenador de Estudiantes, lideran dos equipos con una lectura clínica de los detalles tácticos. Ferreira, con una enciclopédica sabiduría, ha gestionado al Verdao para que dispute seis finales, ganando tres, incluyendo su victoria en la Copa Libertadores 2026. Medina dirige a Estudiantes con un ojo lince para cuadrar el partido, aprovechando la frescura física de su elenco.

Estado Físico y Racha de Palmeiras

Pese a su historial, el Palmeiras llega con una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirão y la Copa do Brasil. El equipo paulista ha transitado un carrusel de 30 encuentros en el último semestre, eyectando a Cerro Porteño, Liga de Quito y Fluminense. Esta carga de partidos contrasta con la necesidad de mantener alta competitividad física en el duelo crucial.

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Ventaja del Descanso en Estudiantes

Estudiantes de La Plata cuenta con un colchón de descanso desde principios de noviembre, tras ser eliminado por Talleres en los playoffs del torneo Clausura. Su último compromiso fue el 12 de noviembre, cuando venció 3-2 a Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina. Este periodo de inactividad busca aportar frescura, aunque existe la incógnita de si este relax afecta la intensidad competitiva.

Defensa y Baluartes del Equipo

La defensa será clave en este duelo, con Gustavo Gómez y Leandro González Pírez como baluartes de Palmeiras y Estudiantes respectivamente. Gómez, figura defensiva del Verdao, enfrenta el reto de contener a un rival que ha sabido superar a colosos brasileños en instancias previas. La estabilidad defensiva de ambos equipos definirá la equidad de un partido que se decidirá por detalles menores y errores puntuales.