Fin a la guerra en Indra: los Escribano venden su participación por 1.320 millones

Los hermanos Ángel y Javier Escribano han anunciado la venta del 14,3% de Indra, poniendo fin a un conflicto de dos meses con el Gobierno por el control de la compañía. La operación está valorada en 1.320 millones de euros y supone la salida definitiva de los Escribano de Indra.

El desenlace de una prolongada y tensa batalla por el control de Indra ha llegado a su fin. Los hermanos Ángel y Javier Escribano han comunicado, al cierre de la sesión bursátil, la ejecución de una colocación acelerada de sus participaciones en la compañía, representando un 14,3% del capital social.

A los precios de cierre del martes, esta participación se valora en aproximadamente 1.320 millones de euros, marcando un punto final a más de dos meses de enfrentamiento con el Gobierno español. Este conflicto se originó por la disputa sobre la dirección de Indra, una empresa considerada estratégica para la defensa nacional, y el Ejecutivo no dudó en emplear todos los recursos a su alcance para impulsar un cambio en su gestión.

La estrategia gubernamental buscaba asegurar una dirección alineada con los intereses del Estado en un sector de vital importancia para la seguridad y la industria tecnológica del país. La colocación acelerada de las acciones de los Escribano implica su salida definitiva de Indra. Javier Escribano, quien aún conservaba un puesto en el consejo de administración, perderá su representación, sumándose a la renuncia previa de Ángel Escribano a la presidencia, ocurrida durante la Semana Santa.

Esta decisión consolida el control del Gobierno sobre la compañía y abre un nuevo capítulo en su historia. Desde una perspectiva financiera, la operación genera una plusvalía considerable para los hermanos Escribano, estimada en alrededor de 950 millones de euros. La inversión total realizada por ellos, a través de su sociedad Advanced Engineering, ascendió a 380 millones de euros, distribuida en tres adquisiciones sucesivas.

Sin embargo, la cantidad neta que recibirán los fundadores de Escribano Mechanical & Engineering podría verse reducida debido a un préstamo concedido por JPMorgan, lo que implica que una parte de los fondos se destinará a la amortización de esta deuda. La operación ha sido objeto de un intenso seguimiento por parte del mercado y los analistas, quienes han valorado positivamente la resolución del conflicto y la mayor claridad en la estructura de control de Indra.

Se espera que esta situación contribuya a la estabilidad de la compañía y a la implementación de una estrategia a largo plazo que impulse su crecimiento y desarrollo en el sector de la defensa y la tecnología. La salida de los Escribano marca el fin de una era en Indra, caracterizada por su liderazgo y visión estratégica, pero también por las tensiones y desacuerdos con el Gobierno.

Ahora, la compañía se enfrenta a un nuevo futuro bajo el control del Estado, con el desafío de mantener su competitividad y su papel clave en la industria nacional. La colocación acelerada se ha llevado a cabo en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica, lo que ha añadido complejidad a la operación.

Sin embargo, el interés mostrado por los inversores ha permitido completar la transacción con éxito, demostrando la confianza en el potencial de Indra y en su capacidad para generar valor a largo plazo. El Gobierno ha reafirmado su compromiso con Indra y ha anunciado su intención de apoyar su crecimiento y desarrollo en el sector de la defensa y la tecnología.

Se espera que se implementen nuevas medidas para fortalecer la posición de la compañía en el mercado internacional y para impulsar la innovación y la investigación en áreas clave como la ciberseguridad y la inteligencia artificial. La resolución del conflicto con los Escribano ha sido un paso importante para garantizar la estabilidad y el futuro de Indra, una empresa estratégica para la economía y la seguridad nacional.

La operación ha generado un amplio debate sobre el papel del Estado en la economía y sobre la necesidad de proteger los intereses nacionales en sectores estratégicos





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