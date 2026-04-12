Fin a la doble penalización bancaria: la justicia pone freno a intereses de demora y comisiones de descubierto

El Tribunal Supremo dicta sentencia que prohíbe la aplicación simultánea de intereses de demora y comisiones por descubierto, obligando a los bancos a devolver cobros indebidos y modificar sus prácticas. Un cambio que beneficia a millones de españoles.

Desde el inicio de 2026, el panorama de las reclamaciones bancarias en España ha experimentado un cambio radical. Lo que antes era un tema de debate en los juzgados, ahora es una doctrina establecida: los bancos ya no tienen la posibilidad de aplicar de forma simultánea intereses de demora y comisiones por descubierto .

El punto de inflexión decisivo se concretó a finales del año anterior, específicamente con la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 1875/2025, de fecha 17 de diciembre, que ha marcado el rumbo legal que seguimos en la actualidad. Este fallo del 17 de diciembre puso fin a una de las prácticas más rentables para la banca, la cual había sido objeto de críticas por parte de consumidores y expertos. El Tribunal Supremo analizó el caso de una empresa que estaba sujeta a intereses del 29% junto con una comisión por exceder el límite del 4,5%, y determinó que no se puede sancionar dos veces el mismo hecho. La STS 1875/2025 establece que el interés de demora ya cumple la función de compensar al banco por los retrasos y los riesgos, por lo que añadir una comisión adicional carece de justificación. Al no existir una gestión administrativa real y diferenciada que respalde el cargo, la comisión se considera nula por ser abusiva, lo que fortalece la protección de los consumidores frente a prácticas bancarias injustas. A 7 de abril de 2026, las consecuencias de esta sentencia son claramente evidentes en el mercado, ya que las instituciones financieras han tenido que ajustar sus prácticas a la nueva jurisprudencia. Lo que inicialmente fue un triunfo judicial se ha convertido en una obligación operativa para los bancos, que ahora deben revisar sus políticas de cobro y eliminar comisiones indebidas. El avance significativo de la resolución de diciembre de 2025 fue confirmar que la prohibición también ampara a profesionales y empresas, puesto que la ausencia de 'causa' de la comisión invalida su cobro, independientemente del titular de la cuenta. Gracias a esta jurisprudencia, cualquier cliente que haya sufrido cobros duplicados en los últimos años tiene el derecho de reclamar su devolución, ya que las demandas se resuelven sistemáticamente a favor del cliente gracias al precedente establecido por la Sala de lo Civil. ¿Qué ocurre actualmente? Hoy en día, las entidades bancarias se han visto obligadas a modificar sus contratos para evitar estas duplicidades. Si un cliente incurre en números rojos, el banco puede aplicar un interés, pero no puede sumar una comisión automática por el simple hecho de estar en negativo. En resumen, la STS 1875/2025 no fue simplemente un titular de prensa; fue el certificado de defunción de una práctica que, tras meses de aplicación de la sentencia, ha devuelto el equilibrio y la transparencia a las cuentas corrientes de millones de españoles.\La implicación práctica de esta sentencia del Tribunal Supremo se traduce en un cambio sustancial en la manera en que los bancos operan y en la protección que se les otorga a los consumidores. Las entidades financieras se han visto forzadas a modificar sus modelos de negocio para adecuarse a la legalidad vigente, lo que implica una revisión minuciosa de los contratos existentes y la eliminación de cláusulas consideradas abusivas. Este cambio de paradigma no solo beneficia a los clientes que han sido víctimas de cobros indebidos en el pasado, sino que también establece un marco de referencia más justo y transparente para el futuro. La eliminación de las comisiones de descubierto en combinación con los intereses de demora supone una reducción en los costes financieros para los consumidores y las empresas, lo que a su vez puede fomentar una mayor estabilidad económica y una relación más equilibrada entre las entidades bancarias y sus clientes. Además, la claridad que proporciona la nueva jurisprudencia facilita la comprensión de las condiciones contractuales, lo que permite a los usuarios tomar decisiones financieras más informadas y evitar posibles abusos.\El impacto de esta sentencia se extiende más allá de la mera devolución de importes cobrados incorrectamente. La acción del Tribunal Supremo ha actuado como un catalizador para una mayor responsabilidad y transparencia en el sector bancario. La presión para adaptarse a la nueva normativa ha llevado a las entidades a revisar sus procesos internos y a mejorar la comunicación con sus clientes. Esto, a su vez, puede generar una mayor confianza en el sistema financiero y reducir la desconfianza que a menudo existe entre los consumidores y los bancos. La sentencia ha puesto de manifiesto la importancia de la supervisión y la regulación para proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar un mercado financiero justo y equitativo. En definitiva, la STS 1875/2025 representa un hito en la protección de los consumidores y un paso significativo hacia una banca más transparente y responsable en España





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