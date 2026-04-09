Filtraciones revelan el posible diseño del iPhone Fold: ¿Un diseño similar al Google Pixel Fold?

Nuevas imágenes filtradas sugieren un diseño del iPhone Fold que podría ser presentado este año. Comparaciones con el iPhone 18 Pro revelan un diseño más cuadrado y apaisado, similar al Google Pixel Fold. Se analiza la ergonomía y la apuesta de Apple por la experiencia de pantalla desplegada.

Todo indica que el primer teléfono plegable de Apple podría ser presentado este año, a menos que los continuos retrasos posterguen el lanzamiento del iPhone Fold hasta 2027… Como es habitual en el sector tecnológico, a medida que se acerca este lanzamiento tan esperado, la información sobre el dispositivo se va filtrando y revelando. Ya hemos podido vislumbrar las posibles características que podría incorporar el primer teléfono plegable de Apple .

Ahora, se han publicado una serie de imágenes que nos permiten analizar el diseño del iPhone Fold, comparándolo con el del supuesto iPhone 18 Pro. Es importante recalcar que estas imágenes, que provienen de maquetas comparativas, se basan en renders CAD previamente publicados. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dar por cierta toda la información hasta que Apple presente oficialmente el iPhone Fold y sus otros equipos. La fuente de estas filtraciones es Sonny Dickson, una figura respetada y con un historial sólido en el mundo tecnológico, lo que nos invita a tomar en serio sus publicaciones. Todo sugiere que este podría ser el diseño final del iPhone Fold. Lo cierto es que el diseño es, cuanto menos, intrigante. Apple parece haber optado por un diseño notablemente más cuadrado, que recuerda al Google Pixel Fold. ¿La razón detrás de esta elección? Optimizar la experiencia del usuario cuando el iPhone Fold esté desplegado. La idea es que la pantalla, con un formato más apaisado, ofrezca una experiencia más cómoda para leer o consumir contenido, superando las limitaciones de las pantallas plegables tradicionales. Sin embargo, el diseño del Pixel Fold recibió críticas negativas, y Apple parece estar tomando una dirección similar. Resulta muy llamativa la proporción de este teléfono plegable, especialmente al compararlo con competidores directos como el Samsung Galaxy Z Fold. La diferencia con un iPhone 18 Pro es evidente. Cuando está cerrado, el iPhone Fold aparenta ser considerablemente más ancho de lo habitual, lo que podría dificultar seriamente su uso con una sola mano. Un video muestra a un usuario intentando alcanzar todos los puntos de la pantalla del iPhone Fold con una sola mano, lo cual parece imposible. La tendencia actual en los teléfonos plegables es priorizar la pantalla externa para el uso diario. Sin embargo, Apple parece haber puesto mayor énfasis en la experiencia de pantalla desplegada, buscando que el iPhone Fold se asemeje más a una pequeña tableta que a un teléfono móvil convencional. El tiempo dirá si este diseño, que presumiblemente será el definitivo, resulta ser un acierto o un error por parte de Apple. Será crucial probar el iPhone Fold en acción para evaluar su funcionalidad y determinar si su diseño innovador cumple con las expectativas de los usuarios





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