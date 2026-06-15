Fiestas en el municipio: música, danza y fuego del 18 al 24 de junio

Las fiestas de este año en el municipio se dan la mano del 18 al 24 de junio, destacando a los artistas locales como cabezas de cartel de la serie de actuaciones musicales gratuitas que se concentran en estas fiestas.

Las fiestas de este año en el municipio se dan la mano del 18 al 24 de junio, destacando a los artistas locales como cabezas de cartel de la serie de actuaciones musicales gratuitas que se concentran en estas fiestas.

Se trata de un año especial ya que se cumple el 35 aniversario del nacimiento del municipio. Durante estos días se pueden disfrutar de diversas actuaciones musicales, como la orquesta Panorama, Impakto, compañía Les Frutites Tropicales y Circo Diverso, y la orquesta Maxims.

Además, se pueden apreciar espectáculos de danza, como el de A contratiempo, y espectáculos de fuego, como el de Malabaristas de fuego de la Escuela de Circo Diverso. También se pueden disfrutar de paellas populares y de una fiesta tradicional asturiana, organizada por el Centro Asturiano Aires de Asturias. A continuación, se presentan los horarios de las diferentes actuaciones musicales y espectáculos que se podrán disfrutar durante estos días





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Fiestas Municipio Música Danza Fuego

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