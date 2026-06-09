Fiestas de San Antonio de la Florida 2026: Conciertos, DJs y deportes

El Ayuntamiento de Madrid ha programado una amplia variedad de actividades para las Fiestas de San Antonio de la Florida 2026, que se celebrarán en Madrid del jueves 11 al domingo 14 de junio. El programa incluye un concierto tributo a Extremoduro, DJs y la actuación del grupo Modestia, así como un extenso programa de actividades para grandes y mayores, como concursos y eventos deportivos.

La temporada de las Fiestas de San Antonio de la Florida 2026 comienza el jueves 11 al domingo 14 de junio. El programa incluye un concierto tributo a Extremoduro, DJs y la actuación del grupo Modestia.

Además, hay previsto un extenso programa de actividades para grandes y mayores, como concursos y eventos deportivos. Los días de fiesta incluyen una sesión con DJ Lady Cherry, un reparto de limonada chipén y una misa y bendición de panes. También se celebrarán varios torneos deportivos como el de tenis, pádel, pickleball y fútbol sala infantil





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