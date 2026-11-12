Fiesta del Orujo de Potes: Tradición, Historia y Orujo de Liébana

Descubre la historia y detalles de la Fiesta del Orujo en Potes, Cántabria, desde su reconocimiento de 2012 hasta la entrega de la Alquitara de Oro.

La villa cántabra de Potes celebra cada noviembre su patrimonio culinario con la fiesta dedicada al orujo, un aguardiente emblemático de la comarca de Liébana. Este evento, que combina tradición, gastronomía, folclore y cultura popular, atrae a miles de visitantes ansiosos por vivir la destilación artesanal en las plazas del casco histórico.

El año 2026 marca una nueva edición en esta cita ineludible del calendario turístico regional. La celebración se desarrolla cuando los bosques de los Picos de Europa visten tonos ocre, creando el escenario perfecto para reivindicar la identidad lebaniega a través de su bebida más famosa.

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Historia de la Fiesta del Orujo

La Fiesta del Orujo de Potes tiene sus raíces en 1984, cuando un grupo de vecinos impulsó la primera edición para recuperar una actividad arraigada en el territorio. El objetivo era dar visibilidad a una destilación que formaba parte de las costumbres familiares y de la historia local, manteniendo vivo el sabor auténtico de la zona.

La continuidad del evento enfrentó obstáculos legales significativos en la década siguiente. En 1986, la aprobación de una normativa sobre bebidas alcohólicas prohibió la destilación casera con alquitaras móviles, lo que obligó a interrumpir la celebración durante varios años. Esta situación generó un vacío que los promotores de la fiesta lucharon por llenar durante la década siguiente.

El punto de inflexión llegó en 1994, tras gestiones realizadas ante la Administración. Se consiguió una autorización excepcional para que el Ayuntamiento de Potes pudiera organizar de nuevo la destilación pública, pero con un enfoque estrictamente cultural y turístico. Desde ese momento, el evento recuperó su ritmo anual y comenzó a consolidarse como un referente.

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El reconocimiento institucional llegó oficialmente en 2012, cuando la fiesta obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este estatus avala la capacidad del municipio para conservar una tradición viva y transformarla en un atractivo seguro y respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio, algo que sigue vigente en 2026.

El Orujo de Liébana y la Alquitara

La esencia de esta celebración reside en el orujo de Liébana, un aguardiente aromático obtenido mediante un proceso artesanal único en la región. La materia prima provienen de los restos sólidos de la uva, y su transformación requiere un control preciso del fuego, la temperatura y los tiempos de destilación para garantizar la calidad del producto final.

La pieza central de este proceso es la alquitara, un aparato tradicional elaborado en cobre que actúa como el símbolo principal de la fiesta. Su funcionamiento se basa en el calentamiento lento de la materia prima y la posterior condensación de los vapores, técnica que ha pasado de generación en generación sin perder su eficacia ni su carácter manual.

Durante la celebración, las alquitaras salen de los espacios privados de elaboración para instalarse en la Plaza de la Serna, el corazón de Potes. Esta disposición permite al visitante observar de cerca el proceso completo, comprendiendo por qué el orujo ocupa un lugar tan especial en la economía y la cultura de Liébana.

Más que una simple bebida, el orujo representa la relación histórica de la comarca con sus cultivos, sus cosechas y sus formas tradicionales de aprovechamiento de la uva. Cada destilación es una muestra tangible del saber hacer lebaniego, un conocimiento que los productores han conservado y perfeccionado durante décadas.

Eventos Destacados y Reconocimientos

La programación de la fiesta incluye dos momentos simbólicos que marcan el ritmo de la celebración. El primero es la proclamación del Orujero Mayor, una distinción anual que reconoce a una personalidad vinculada al territorio o con capacidad para actuar como embajadora de la comarca ante los visitantes.

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Este nombramiento se acompaña de un desfile colorido por las calles de Potes. Participan cofradías gastronómicas, agrupaciones folclóricas y representantes de las empresas productoras, demostrando la fuerte conexión entre la industria del aguardiente y la vida social de la villa.

El segundo gran acontecimiento es la entrega de la Alquitara de Oro, el galardón más importante que distingue al mejor orujo del año. Este premio se asigna tras una cata especializada realizada por expertos, validando la excelencia de las destilerías participantes y fomentando la competencia por la calidad.

Las degustaciones permiten probar los aguardientes elaborados en la zona, ofreciendo una experiencia sensorial completa que complementa la parte técnica y visual de la destilación. El ambiente festivo se completa con música y espectáculos de folclore, que tienen tanta protagonismo como la gastronomía en esta jornada.

Impacto Cultural y Turismo Sostenible

La celebración ha evolucionado desde una iniciativa vecinal hasta convertirse en uno de los acontecimientos más reconocibles del calendario turístico cántabro. Atrae a miles de visitantes cada año, quienes buscan no solo consumir un producto, sino entender la cultura gastronómica de Cantabria en su origen.

La fiesta actúa como un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que las antiguas instalaciones productoras y sus secretos se hagan accesibles al gran público. Esta transparencia fortalece el valor percibido del orujo y garantiza la transmisión de técnicas ancestrales a nuevas generaciones.

En 2026, la celebración sigue siendo una reivindicación vital de la identidad lebaniega. Al mantener viva la tradición de la destilación en alquitaras de cobre, Potes demuestra que el patrimonio cultural y el desarrollo turístico pueden coexistir de manera armoniosa y respetuosa.

Los visitantes que acuden a la comarca de Liébana en noviembre encuentran un refugio para el alma y el paladar. El aroma a orujo que se expande por las calles de Potes sirve como recordatorio constante de la riqueza natural y humana de esta parte de los Picos de Europa.