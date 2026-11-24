Galder Varas, Goyo Jiménez y Luis Piedrahíta presentan FICH en el programa de Pablo Motos. El festival llega al Movistar Arena de Madrid el 5 de diciembre con la edición cero.

Los humoristas Galder Varas, Goyo Jiménez y Luis Piedrahita han protagonizado una reciente aparición en el programa de Pablo Motos para anunciar oficialmente el lanzamiento de la edición cero del Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana, conocido como FICH. Este importante evento cultural está programado para celebrarse en el Movistar Arena de Madrid el próximo 5 de diciembre, marcando el inicio de una nueva iniciativa destinada a reunir el talento cómico de toda la región hispanohablante.

Detalles del Festival FICH en Madrid

La noticia principal de la entrevista fue la confirmación de que el Movistar Arena de Madrid será la sede elegida para albergar esta primera edición del festival. El evento está fijado para el día 5 de diciembre, una fecha que ya ha quedado marcada en el calendario cultural español para los aficionados al género humorístico. Los tres comediantes aprovecharon la plataforma del programa de Pablo Motos para dar a conocer los detalles básicos del proyecto y generar expectativa entre el público general.

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Además de centrarse en los aspectos logísticos del festival, la conversación derivó hacia anécdotas personales y reflexiones sobre el envejecimiento, específicamente en torno a la salud visual y las visitas a las ópticas. Esta discusión surgió cuando Galder Varas fue el primero en compartir su experiencia negativa ante las revisiones oftalmológicas, describiendo el proceso como una humillación innecesaria. El cómico relató cómo los profesionales de la visión tienden a analizar su rostro de manera meticulosa, haciéndole sentir incómodo con comentarios sobre la distancia de sus ojos.

Críticas a la Experiencia en las Ópticas

Galder Varas detalló su frustración con el protocolo estándar de las ópticas, explicando que su única intención al acudir era cambiar la montura de sus gafas. Sin embargo, se ve obligado a pasar por un examen facial completo que incluye observaciones descriptivas sobre sus rasgos. Según sus palabras, los ópticos suelen comentar con crudeza que tiene los ojos muy juntos, una situación que considera profundamente humillante para la autoestima del cliente. Este intercambio puso de manifiesto la tensión entre la funcionalidad del servicio y la percepción personal de los pacientes.

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El hilo conductor de la charla permitió a los humoristas desahogarse sobre temas cotidianos que afectan a la vida diaria de las personas mayores de cierta edad. La graduación de la vista se convirtió en el metáfora perfecta para hablar de la vulnerabilidad y la vergüenza social asociada a la dependencia de lentes correctores. A través del humor, se abordó la incomodidad de ser juzgado físicamente por un profesional de la salud en un entorno que debería ser puramente técnico y neutral. Esta dinámica es común en muchas oficinas ópticas, donde la venta de accesorios se mezcla con el diagnóstico.

Comparaciones con el Estilo Visual de Goyo

La conversación giró hacia Goyo Jiménez cuando Pablo Motos le preguntó si lograba distinguir a sus compañeros sin usar gafas. La respuesta de Galder Varas fue una burla directa hacia el estilo visual de Goyo, afirmando que parecía llevar consigo una fábrica de vidrio veneciano. Esta alusión hacía referencia a las gruesas y progresivas monturas que Goyo utilizaba habitualmente, las cuales describió como elementos que rompían los récords de grosor y requerían una mirada específica.

Goyo Jiménez se defendió de las burlas describiendo sus gafas antiguas como unas progresivas que le obligaban a adoptar una mirada similar a la del ex presidente Mariano Rajoy. Esta comparación política y estética generó una gran risa en el plató, destacando la capacidad del humorista para reconocer y exagerar sus propias características físicas. La referencia a la mirada ceñuda de Rajoy sirvió para ilustrar cómo el equipo óptico podía afectar la expresión facial y la actitud general de quien lo porta.

Bromas sobre los Ojos de Leche

El tono de la entrevista se volvió más absurdamente cómico cuando Luis Piedrahíta intervino para criticar la queja de Galder Varas sobre el envejecimiento. El actor y cómico señaló que quienes se quejan no son capaces de valorar la ausencia de ojos de leche, comparándolos con los dientes que se caen y renuevan. Esta observación planteaba un escenario hipotético sobre cómo serían las fotografías familiares si existieran dientes y ojos que pudieran desprenderse, una idea que resultó graciosa por su extrema imaginería.

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Goyo Jiménez aprovechó para lanzar una reflexión sobre la inocencia lingüística de Luis Piedrahita, señalando que mencionar los ojos de leche sin asociarlos con connotaciones más sucias denota una candidez notable. Esta interacción entre los tres humoristas demostró la química y el ritmo rápido de sus chistes, donde cada respuesta servía de trampolín para el siguiente comentario. La discusión sobre la inocencia versus la experiencia fue un tema recurrente en la segmentación final de la entrevista.

Luis Piedrahita cerró la anécdota con una imagen vívida de un niño en la foto de su comunión sin dientes y con ojos móviles. En su chiste, el niño le pregunta a su padre si debe tocar un ojo que se mueve, y el padre le aconseja no hacerlo para evitar que salga como el ojo de Leticia Sabater. Este tipo de humor absurdo y basado en referencias culturales específicas es característico del estilo de Luis Piedrahita, quien utiliza la exageración para tratar temas universales como la familia y la infancia.

La aparición de estos tres nombres fundamentales del humor español en el programa de Pablo Motos no solo sirvió para promocionar el FICH, sino también para recordar la importancia de la comedia como herramienta para abordar las preocupaciones cotidianas. Desde la salud visual hasta las dinámicas familiares, los humoristas demostraron su habilidad para transformar situaciones ordinarias en momentos de entretenimiento memorable. El Movistar Arena de Madrid espera recibir a miles de espectadores para la edición cero del 5 de diciembre.