El programa de radio de RNE, Ficciones Sonoras, dedica un episodio especial a la obra 'La vida del Bucólico Pablos de Segovia', considerada una de las grandes obras universales de la novela picaresca.

El programa de radio de RNE , Ficciones Sonoras , dedica un episodio especial a la obra 'La vida del Bucólico Pablos de Segovia', considerada una de las grandes obras universales de la novela picaresca.

La emisora española está preparando una adaptación de la novela para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y su director, Benigno Moreno, hablará sobre este proyecto en el programa. La novela narra las desventuras y fracasos del pícaro don Pablos de Segovia, quien intenta ascender socialmente a través de diferentes medios, pero siempre fracasa.

La obra también explora la compleja trayectoria vital de don Pablos, su relación con otros escritores del Siglo de Oro y el contexto histórico en el que vivió. Además, el programa repasa la vigencia de la obra y la vida de su autor, Francisco de Quevedo.

El director de Ficciones Sonoras, Benigno Moreno, se refirió a la próxima adaptación de la obra para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y destacó la importancia de la obra en la literatura española del Siglo de Oro. La novela 'La vida del Bucólico Pablos de Segovia' es una de las grandes obras de la literatura española del Siglo de Oro, y su adaptación para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es un proyecto emocionante que espera atraer a muchos aficionados al teatro clásico.

El programa también repasa la relación entre la obra y el contexto histórico en el que se escribió, y cómo la obra sigue siendo relevante en la actualidad. La emisora española RNE está preparando un despliegue histórico para transmitir la emoción del Mundial de Fútbol 2026, y su programa de radio Ficciones Sonoras es uno de los que estarán en el centro de la acción.

El programa de radio Ficciones Sonoras de RNE es un espacio donde se exploran diferentes temas y obras de la literatura española del Siglo de Oro, y la próxima adaptación de 'La vida del Bucólico Pablos de Segovia' es un ejemplo de cómo la emisora está comprometida con la difusión de la cultura y la literatura española





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